Új információk a szegedi benzinkúti lövöldözésről

Amint arról korábban hírt adtunk, lövöldözésbe torkollott egy szóváltás Szegeden, a Fonógyári úti benzinkútnál. A Délmagyar.hu információi szerint az ügyben büntetőeljárást indított a hatóság.

Egy közlekedési konfliktus torkollott lövöldözésbe Szegeden Fotó: Karnok Csaba

Ezt közölte a rendőrség a benzinkúti lövöldözés ügyében

A Szegedi Rendőrkapitányság tájékoztatása szerint a vita egy közlekedési konfliktus miatt alakulhatott ki a két férfi között. A szóváltás során egyikük több lövést is leadott a nála lévő gázriasztó pisztolyból, majd a fegyverrel bántalmazta vitapartnerét, aki ennek következtében megsérült.

A benzinkútra több rendőrautó is érkezett, a helyszínelés idejére a hatóság teljesen lezárta a lövöldözés helyszínét. Az ügyben a Szegedi Rendőrkapitányság felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntettének gyanúja miatt indított büntetőeljárást.