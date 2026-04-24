Csúnyán lebukott a luxusautós bűnöző, az Audija és a BMW-je is ugrott

Összehangolt rendőrségi akcióban csaptak le egy pápai dílerre április 21-én délután. A 32 éves, luxusautós bűnöző kocsijában és az otthonában csaknem 800 gramm, előre kiporciózott, kábítószergyanús növényi anyagot találtak. Két nagy értékű kocsit, egy Audit és egy BMW-t, valamint másfél millió forintot foglaltak le tőle a rendőrség oldalán közzétett beszámoló szerint.

Luxusautós drogdílerre csaptak le a rendőrök Pápán (illusztráció, MI-generált kép)

Fotó: ChatGPT

A luxusautós bűnöző bátyja is benne volt a bizniszben

A férfi társa a 39 éves bátyja, akit a rendőrök még keresnek, nem tudják, hol lehet. A gyanú szerint a testvérpár 2025. augusztus 1-jétől a Veszprém vármegyei Pápán egy kábítószert vásárló körnek árulta a drogot.

A nagyobb mennyiségek beszerzését főként az idősebb testvér intézte, míg az öccse inkább az eladásban és a terjesztésben vett részt.

Az üzlet többnyire a városban, közterületeken zajlott, de ha igény volt rá, Pápa környékén is terítették a drogot. A rendőrök szerint naponta adták-vették a kábítószert, legalább 30 fogyasztót szolgáltak ki.

A két férfi ellen kábítószer-kereskedelem miatt indult eljárás. A nyomozók a fiatalabb luxusautós bűnöző mellett már másokat is kihallgattak az ügyben. A fiatalabb testvért őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.

A tartalomnak nem célja a kábítószer-fogyasztás népszerűsítése vagy az azzal való visszaélésre történő buzdítás. Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a kábítószer fogyasztása és birtoklása a hatályos jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül (Btk. 178. §) és szigorúan büntetendő. Ha Ön vagy hozzátartozója segítségre szorul, kérjük, forduljon szakemberhez! A függőség kezelhető, és az időben kért segítség életet menthet.