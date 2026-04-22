Nincs ki mind a négy kereke – de mit keres akkor mégis az M5-ös autópályán?

Sokkoló jelenetnek lehettek szemtanúi az M5-ös autópályán autózók, ahol egy hátizsákos férfi döntött úgy, hogy a leállósáv mentén, a száguldó autók közvetlen közelében, futva próbálja megtenni az útját. A sofőrök alig hittek a szemüknek: az illető sortban és sapkában, láthatóan teljes nyugalomban kocogott az aszfalton, miközben tőle alig néhány méterre, akár 130 km/órás sebességgel húztak el a járművek.

Fotó: AI illusztráció

A döbbenetes esetről egy arra haladó gépkocsi fedélzeti kamerája készített felvételt. A videón jól látszik, hogy az autósok folyamatos dudálással próbálták figyelmeztetni a férfit az életveszélyre, őt azonban szemlátomást hidegen hagyták a jelzések, és futott tovább célja felé.

A szakértők szerint kész csoda, hogy nem történt tragédia. A Tényeknek nyilatkozó közlekedési szakember hangsúlyozta:

a sztráda nem játszótér, gyalogosan ott tartózkodni szigorúan tilos és életveszélyes.

Kivételt csak az jelent, ha valakinek lerobban az autója vagy balesetet szenved, de ilyenkor is kötelező a láthatósági mellény használata, és az úttestet a lehető legrövidebb időn belül el kell hagyni, a korlát mögötti biztonsági zónába húzódva.

Hogy a férfi miért választotta ezt a rendkívül kockázatos mutatványt, egyelőre rejtély. Azonban vakmerősége könnyen szerencsétlenséghez vezethetett volna, hiszen egyetlen ijedt sofőr rossz kormánymozdulata is elég lett volna a gázoláshoz.

