Nincs ki mind a négy kereke – de mit keres akkor mégis az M5-ös autópályán?

Megdöbbentő, de sajnos nem egyedi esetet rögzített egy gépkocsi fedélzeti kamerája. A felvételen az látszik, amint egy férfi a száguldó autók mellett fut az M5-ös autópályán.
Sokkoló jelenetnek lehettek szemtanúi az M5-ös autópályán autózók, ahol egy hátizsákos férfi döntött úgy, hogy a leállósáv mentén, a száguldó autók közvetlen közelében, futva próbálja megtenni az útját. A sofőrök alig hittek a szemüknek: az illető sortban és sapkában, láthatóan teljes nyugalomban kocogott az aszfalton, miközben tőle alig néhány méterre, akár 130 km/órás sebességgel húztak el a járművek.

A férfi a száguldó autók mellett, az M5-ös autópálya leállósávján futott
Fotó: AI illusztráció

Videón az M5-ösön kocogó férfi

A döbbenetes esetről egy arra haladó gépkocsi fedélzeti kamerája készített felvételt. A videón jól látszik, hogy az autósok folyamatos dudálással próbálták figyelmeztetni a férfit az életveszélyre, őt azonban szemlátomást hidegen hagyták a jelzések, és futott tovább célja felé.

A szakértők szerint kész csoda, hogy nem történt tragédia. A Tényeknek nyilatkozó közlekedési szakember hangsúlyozta: 

a sztráda nem játszótér, gyalogosan ott tartózkodni szigorúan tilos és életveszélyes. 

Kivételt csak az jelent, ha valakinek lerobban az autója vagy balesetet szenved, de ilyenkor is kötelező a láthatósági mellény használata, és az úttestet a lehető legrövidebb időn belül el kell hagyni, a korlát mögötti biztonsági zónába húzódva.

Hogy a férfi miért választotta ezt a rendkívül kockázatos mutatványt, egyelőre rejtély. Azonban vakmerősége könnyen szerencsétlenséghez vezethetett volna, hiszen egyetlen ijedt sofőr rossz kormánymozdulata is elég lett volna a gázoláshoz.

Kétszer hajtottak át egy nő testén az autópályán

Magyar nő vesztette életét egy Ausztriában történt tragikus gázolás során. A balesetben ketten is áthajtottak rajta, az első sofőr pedig elhagyta a helyszínt, majd később vadgázolásra hivatkozott.

 

 

