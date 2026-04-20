Három órán át tartotta rettegésben áldozatait egy machetével a miskolci férfi

A gyanú szerint a férfi április közepén, a hajnali órákban jelent meg egy miskolci ingatlannál, a kezében egy machete volt. Hangos kiabálással hívta fel magára a figyelmet, mire a házban élő férfi kiment hozzá. A találkozás azonban hamar fenyegető fordulatot vett – írta a Birosag.hu.

Súlyos bűncselekménybe keveredett a machete használatával a férfi

Fotó: Pixabay (Illusztráció)

Amikor a machete fenyegetés valósággá válik

A gyanúsított egy váratlan pillanatban előrántotta a nála lévő bozótvágó kést és a sértett nyakához szorította. Arra kényszerítette, hogy engedje be a házba, amit a férfi félelmében meg is tett, miután szólt élettársának, hogy hozza a kulcsot.

A támadó ezt követően több mint három órán keresztül a házban maradt, miközben folyamatosan fenyegette a bent lévőket és értékeik átadására kényszerítette őket. Sajtóértesülések szerint végig a sértett közelében tartotta a fegyvert és életveszélyes fenyegetéseket is megfogalmazott.

A hatóságok szerint a cselekmény bizonyítottság esetén felfegyverkezve elkövetett rablásnak minősülhet, ráadásul több rendbeli formában. A bíróság a súlyos vádak és a körülmények miatt egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását.

A döntést több tényező is indokolta, ugyanis fennáll a szökés lehetősége, a bizonyítás befolyásolásának veszélye, valamint az is, hogy a gyanúsított ellen más eljárások is folyamatban vannak. A végzés egyelőre nem jogerős, az ügy további részletei a nyomozás során derülnek ki.

