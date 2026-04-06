Orbán Viktor válaszolt Magyar Péter vádaskodására – videó

Ámokfutás Leogangban: kerítést tört, házfalnak csapódott a magyar sofőr, majd menekülni próbált

Egy csendes osztrák kisvárosban történt a brutális baleset, amely után a helyieknek kellett közbelépniük. A magyar sofőr ittasan okozott káoszt, majd futva próbált eltűnni a helyszínről.
Egy osztrák kisváros nyugalmát zavarta meg a súlyos baleset nagyszombat hajnalán. A magyar sofőr ámokfutása után a helyieknek kellett közbelépniük, hogy megakadályozzák a menekülését – írja a Ripost.

Fotó: Freiwillige Feuerwehr Leogang/Ripost

Magyar sofőr ámokfutása: menekülés lett a vége

A 28 éves férfi a Hochkönig térsége felé tartott autójával a Leogang B164-es úton, amikor eddig tisztázatlan körülmények között elvesztette uralmát a jármű felett. Az autó megcsúszott, majd a járdaszegélyre futott, ami akkora lendületet adott neki, hogy áttört egy fakerítést, végül pedig egy ház homlokzatának csapódott a 45,6-os kilométerszelvénynél.

Káosz a helyszínen

A jármű a becsapódás után totálkárosan, füstölve állt meg a kertben, azonban a sofőr nem maradt a helyszínen. Ahelyett, hogy segítséget kért volna, kikászálódott a roncsból, és futásnak eredt a közeli fák felé.

A hatalmas csattanás és a fémes zaj azonban az egész környéket felverte. Több helyi lakos azonnal az utcára rohant, egyikük pedig észrevette a menekülő férfit. Nem habozott: 

utánaeredt, majd utolérte és egy mozdulattal a földre vitte, ahol visszatartotta a rendőrök kiérkezéséig.

A leogangi tűzoltóság közlése szerint, mire a helyszínre értek, a sofőr már a járművön kívül volt, és a mentősök ellátták a sérüléseit. A Salzburg tartományi rendőrség később megszondáztatta a férfit, amely kimutatta, hogy

 1,52 ezrelékes véralkoholszinttel vezetett.

Az is kiderült, hogy a sofőr jogosítványát már Magyarországon elvették, így engedély nélkül ült volán mögé.

Hárman meghaltak, ketten pedig megsérültek a szombat hajnali halálos balesetben

Szombatra virradóra tragédia történt Kiskunfélegyháza közelében, amikor egy autó irányíthatatlanná vált, és fának csapódott. A baleset következtében a hátul ülő három férfi azonnal életét vesztette, ketten pedig súlyosan megsérültek.

 

