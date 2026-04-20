Minden lóf*sznak van vége – még a részegen vezető Majka vádaskodik sikkasztással

Majka vasárnap élesen megfogalmazott posztban válaszolt Rákay Philip és Kocsis Máté mondataira – vette észre a Blikk. A Fidesz frakcióvezetője azt írta, az elmúlt években kíméletlenül, válogatás nélkül építették fel a baloldali sajtóban a korrupciós történetet, vádakat”, Rákay Philip pedig arról beszélt, hogy ”most az jön, hogy egyesével mindannyiunkat, akik emblematikus alakjai voltak ennek, így vagy úgy el fognak kezdeni megrángatni. Lesznek, akiket közülünk is el fognak vinni kihallgatásokra, jön majd a NAV, és mindenféle vegzálás jön.”

Majka koncertjén egy eljátszott kivégzéssel ért véget a Csurran, cseppen című dal

Fotó: Facebook/Majka

A választás után egy héttel Majka indulatos sorokban reagált a politikus és az egykori tévés megszólalásaira. Bejegyzésében azt írta róluk, hogy ők ketten „még mindig nem értik, mi történt.” A legsúlyosabb bírálatot Rákay Philip kapta: Majka felidézte a producer múltját, és azt állította, hogy hamar felismerte, a politika jóval jövedelmezőbb terep számára, mint a televíziós műsorvezetés.

Hiszen tudjuk, te ritka tehetség vagy, a Viva TV képernyője után felismerted, hogy nagyobb üzlet a politikában s*gget nyalni, mint a tévében műsorvezetőként bohóckodni. Ezt én is tudom… De én maradnék az utóbbinál”

– írta Majka.

A proli celeb szerint Rákaynak nem a saját „vegzálásaitól” kellene tartania, hanem inkább azzal volna dolga, hogy elszámoljon a választók felé. A rapper felhozta a producer hatmilliárd forintból készült filmjét, amelyet „förtelmesnek” minősített, emellett a külföldi luxusklubtagságait is emlegette. Gúnyosan azt is odaszúrta, hogy amennyiben valóban minden rendben van az elszámolásokkal, akkor Rákayéknak nincs okuk az aggodalomra.

Majka sikkasztással vádolja a producert

„Ugye nem haragszol, ha az én Magyarországomban azt a rengeteg manit, amit az ország szépülésére adtam,

nem egy 6 milliárdos, szétsikkasztott, förtelmes film formájában akarom viszontlátni?

Tudom, neked jól jött, mikor Angliában a Royal Automobile Club-tagságot kellett befizetni, de én bevallom, jobban akartam egy bicikliutat Fót meg Újpest közt. (Főleg jól jönne most, mikor nincs jogsim) Az a bajod, hogy számon fognak titeket kérni, ha valami mégsem úgy volt, ahogy ti mondjátok? Majd a bíróság eldönti. Nem kell izgulnod, minden zsír papíron, nem? És amúgy is, nézd a jó oldalát!

Megjelenhetsz majd a tárgyalásokon azokban a szép öltönyeidben, amiket a Guy Ritchie-filmekben látunk azokon a szereplőkön, akik a film végére vagy eldobják a kanalat, vagy a börtönben végzik.

Igazából filmsztárrá válhatsz” – fejtegette Majka.