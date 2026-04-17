Munkabaleset maradandó sérüléssel, bíróság előtt a munkáltató

Egy átlagos munkanapnak indult, mégis súlyos következményekkel, maradandó sérüléssel végződött egy építkezés Szekszárdon. Egyetlen figyelmetlen pillanat és több súlyos mulasztás eredménye volt az eset, de leginkább a védőöltözet hiánya. A munkáltatónak viselnie kell a következményeket – írta a Teol.hu.

A vádirat szerint a munkát vezető vállalkozó több alapvető szabályt is figyelmen kívül hagyott. Nem jelentette be alkalmazottját, nem ellenőrizte annak egészségügyi alkalmasságát és a munkavégzéshez szükséges alapvető biztonsági tájékoztatást sem adta meg. Ráadásul a legfontosabb védőfelszereléseket sem biztosította.

Hogyan történt a baleset és hogyan lett belőle maradandó sérülés?

A baleset egy márciusi napon következett be, amikor a munkások egy fürdőszoba felújításán dolgoztak. A vakológép működés közben eldugult, amit a vállalkozó gyorsan meg akart oldani. A probléma ott kezdődött, hogy a géphez csatlakozó vízcsapot nem zárta el, így a rendszer továbbra is nyomás alatt maradt.

Amikor a tömlőt egy kalapáccsal próbálta meglazítani, az hirtelen levált és a nagy erővel kilövellő vakolóanyag közvetlenül a közelben álló segédmunkás arcába és szemébe csapódott. A védőszemüveg hiánya ekkor végzetesnek bizonyult. A sérült súlyos égési jellegű sérüléseket szenvedett az arcán, valamint mindkét szemén károsodott a szaruhártya és a kötőhártya is. Az egyik szemére szinte teljesen elveszítette a látását, ami már maradandó fogyatékosságnak minősül.

A történetet tovább súlyosbítja, hogy a baleset után a vállalkozó nem győződött meg a sérült állapotáról. Nem hívott orvost, nem szállította kórházba, sőt a vád szerint még további munkát is adott neki. A sérült férfi csak órákkal később jutott el háziorvosához, aki végül mentőt hívott hozzá.

Az ügyészség szerint a baleset egyértelműen a szabályok megszegése és a gondatlan munkavégzés következménye volt.

A vállalkozó ellen többek között foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés és segítségnyújtás elmulasztása miatt emeltek vádat.

Az ügyben eljáró hatóságok felfüggesztett börtönbüntetést, pénzbírságot, valamint a szakma gyakorlásától való eltiltást indítványoztak. Emellett a sértett kártérítési igényt is benyújtott.