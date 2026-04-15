Szabadulhat a Marina parti brutális gyilkosság egyik elkövetője

Korábban már beszámoltunk arról a brutális ügyről, amely tíz éve, 2016 februárjában történt egy budapesti, Marina parti lakásban. Két férfi, K. Norbert és H. Zsolt felkereste az ott bujkáló áldozatukat és annak barátnőjét azzal a céllal, hogy megszerezzék a vagyonát. A találkozás kivégzéssé fajult. A Marina parti gyilkosság áldozatait közelről fejbe lőtték, majd a holttesteket feldarabolták és elrejtették. Az értékeket később banki úton is megszerezték, a maradványokat pedig a Pilisben temették el – írta a Bors.

Jogerős ítélet született a Marina parti gyilkosság ügyében

Az elsőfokú bíróság mindkét elkövetőt tényleges életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélte, vagyis kizárták a feltételes szabadulás lehetőségét. Az ügyészség ezt elfogadta, a védelem azonban fellebbezett. A másodfok finomhangolta a képet. H. Zsolt esetében maradt a legszigorúbb büntetés, K. Norbert viszont 25 év után feltételes szabadságra kerülhet. Az ügy ezzel még nem zárult le teljesen. K. Norbert védője jelezte, hogy nem tartja elfogadhatónak az ítéletet, és a Kúriához fordulhat felülvizsgálatért.

Álláspontja szerint ügyfele nem vett részt közvetlenül a gyilkosságokban, és az eljárás során olyan bizonyítékokat is felhasználtak, amelyek jogszerűsége megkérdőjelezhető.

A védelem különösen egy fedett nyomozói akciót kifogásol. A történet szerint a hatóságok azt a látszatot keltették H. Zsoltban, hogy egy titkosszolgálati jellegű szervezetbe kerülhet, ha bizonyítja „rátermettségét”. Ennek részeként megrendezett körülmények között szállították, majd „átvették” őt, amit hivatalosnak tűnő igazolványokkal is alátámasztottak. A férfi ennek hatására mutatta meg a holttestek rejtekhelyét.

A férfi megmutatta, hova rejtették a holttesteket. A kérdés viszont az, hogy milyen áron: ha a nyomozók olyan ígéretet tettek, amit nem is teljesíthettek volna, az a védelem szerint az egész eljárást alapjaiban rengetheti meg.

Emellett a férfi azt is kezdeményezheti, hogy büntetését Szlovákiában töltse le. Erre uniós szabályok alapján lehetősége van, de a folyamat hosszadalmas: a magyar és a szlovák hatóságoknak is jóvá kell hagyniuk, és a kiszabott büntetést a fogadó ország jogrendjéhez kell igazítani.

Mivel a szlovák jog nem ismeri a magyar értelemben vett tényleges életfogytiglant, az sem kizárt, hogy a büntetés időtartama módosul. A jelenlegi jogerős döntés szerint K. Norbertet a férfi megöléséért és a nő megölésében való közreműködésért ítélték el, míg társa a nő haláláért felel, valamint segített a másik áldozat meggyilkolásában. Ez a minősítés már enyhébb a vádban eredetileg szereplő kettős emberölésnél.