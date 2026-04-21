Hiába a sok figyelmeztetés, másfél milliót húztak le egy paksi férfi számlájáról

Egyetlen telefonhívás is elég volt ahhoz, hogy súlyos veszteség érjen egy idős férfit. A másfél millió forintot kitevő csalás során ismeretlenek több tranzakcióval ürítették ki a paksi áldozat számláit – írja a Police.hu.
Másfél millió forint tűnt el, így verték át a paksi férfit
A már megszokott forgatókönyv szerint a sértettet először egy magát banki ügyintézőnek kiadó nő hívta fel. Azt állította, hogy gyanús utalást észleltek a számláján, és ellenőrizni szeretné, hogy ő kezdeményezte-e.
Miután a férfi ezt tagadta, az ismeretlen további kérdésekkel próbálta feltérképezni a számláit. Nem sokkal később egy „informatikus” is jelentkezett, aki arra kérte, hogy telepítsen egy digitális pénztárcát és egy távoli elérést biztosító programot.
A férfi teljesítette a kéréseket, és a szükséges kódokat is megadta, ezzel gyakorlatilag átadta az irányítást a csalóknak.
Sorban vitték el a pénzt a számláiról
Ezt követően több online vásárlásról érkezett értesítés: három alkalommal 135 ezer forintot, egyszer 1950 forintot, majd 46 575 forintot költöttek el.
A céges számláról egy összegben 990 ezer forintot utaltak el egy ismeretlen férfinak, így a teljes kár megközelítette az 1,5 millió forintot.
A csalók különösen megtévesztő módszert alkalmaztak: a hívások során a bank hivatalos telefonszáma is megjelent, így a sértett eleinte nem gyanakodott.
Csak későn derült ki az átverés
Amikor a férfi visszahívta a korábban használt számot, egy idegen nő vette fel, aki közölte, hogy a szám a férjéé, és nem dolgozik bankban.
Másnap azonban ugyanarról a számról ismét jelentkezett az „ügyintéző”, ekkor vált egyértelművé, hogy csalás áldozata lett.
Fontos figyelmeztetés mindenkinek:
- A rendőrség ismét felhívja a figyelmet: soha ne adják meg banki adataikat telefonon vagy online idegeneknek.
- Idegenek kérésére ne telepítsenek távoli elérést biztosító programokat, mert ezzel teljes hozzáférést adnak a számlájukhoz.
- Gyanús esetben mindig közvetlenül a pénzintézet hivatalos elérhetőségein érdeklődjenek, és ha már megtörtént a baj, azonnal tegyenek feljelentést.
A hatóságok a Mátrix Projekt keretében kiemelten foglalkoznak az online csalások felderítésével és megelőzésével.
A témával kapcsolatban a www.kiberpajzs.hu oldalon szerezhetnek további hasznos és aktuális információkat.
