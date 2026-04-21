Hiába a sok figyelmeztetés, másfél milliót húztak le egy paksi férfi számlájáról

Egyetlen telefonhívás is elég volt ahhoz, hogy súlyos veszteség érjen egy idős férfit. A másfél millió forintot kitevő csalás során ismeretlenek több tranzakcióval ürítették ki a paksi áldozat számláit – írja a Police.hu.

Megint bedőltek az online csalásnak, a paksi férfi számlája másfél millióval lett szegényebb

A már megszokott forgatókönyv szerint a sértettet először egy magát banki ügyintézőnek kiadó nő hívta fel. Azt állította, hogy gyanús utalást észleltek a számláján, és ellenőrizni szeretné, hogy ő kezdeményezte-e.

Miután a férfi ezt tagadta, az ismeretlen további kérdésekkel próbálta feltérképezni a számláit. Nem sokkal később egy „informatikus” is jelentkezett, aki arra kérte, hogy telepítsen egy digitális pénztárcát és egy távoli elérést biztosító programot.

A férfi teljesítette a kéréseket, és a szükséges kódokat is megadta, ezzel gyakorlatilag átadta az irányítást a csalóknak.

Sorban vitték el a pénzt a számláiról

Ezt követően több online vásárlásról érkezett értesítés: három alkalommal 135 ezer forintot, egyszer 1950 forintot, majd 46 575 forintot költöttek el.

A céges számláról egy összegben 990 ezer forintot utaltak el egy ismeretlen férfinak, így a teljes kár megközelítette az 1,5 millió forintot.

A csalók különösen megtévesztő módszert alkalmaztak: a hívások során a bank hivatalos telefonszáma is megjelent, így a sértett eleinte nem gyanakodott.

Csak későn derült ki az átverés

Amikor a férfi visszahívta a korábban használt számot, egy idegen nő vette fel, aki közölte, hogy a szám a férjéé, és nem dolgozik bankban.

Másnap azonban ugyanarról a számról ismét jelentkezett az „ügyintéző”, ekkor vált egyértelművé, hogy csalás áldozata lett.

Fontos figyelmeztetés mindenkinek:

A rendőrség ismét felhívja a figyelmet: soha ne adják meg banki adataikat telefonon vagy online idegeneknek.

Idegenek kérésére ne telepítsenek távoli elérést biztosító programokat, mert ezzel teljes hozzáférést adnak a számlájukhoz.

Gyanús esetben mindig közvetlenül a pénzintézet hivatalos elérhetőségein érdeklődjenek, és ha már megtörtént a baj, azonnal tegyenek feljelentést.

A hatóságok a Mátrix Projekt keretében kiemelten foglalkoznak az online csalások felderítésével és megelőzésével.