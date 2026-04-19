medve

Kizárólag luxusautókra támadt egy medve, kiderült, miért

55 perce
Olvasási idő: 3 perc
Három embert elítéltek Kaliforniában, mert luxusautókat rongáltak meg, hogy kicsalják a biztosítási pénzt. A gyanúsítottak azt hazudták, hogy a kárt egy dühöngő medve okozta, de kiderült, hogy csak jelmezt viseltek.
A három elítélt elismerte a bűnösségét, így büntetésüket hétvégi börtönnel és próbaidővel úszhatják meg. Kettőjüknek a szabadságvesztés mellett 50 ezer dolláros bírságot is ki kell fizetnie a medvejelmezes csalás miatt – írta a Maszol.ro.

Medve csapott le egy ismert természetfotósra
Medvejelmezbe bújva akartak meggazdagodni
Fotó: Maszol / WWF Facebook

Leleplezték az medvejelmezbe bújt férfit

A háromfős csoport azzal bízott meg egy negyedik embert, hogy medvejelmezbe bújva karmoljon össze egy Rolls-Royce-t és két Mercedest. A rongálásról készült videóval 142 ezer dollárt akartak kicsalni a biztosítótól, ám a felvétel gyanús lett: 

egy biológus szakértő azonnal kiszúrta, hogy az állat valójában egy jelmezbe öltözött ember. 

A „Medvekarom Művelet” végül sikerrel zárult, amikor a rendőrök az egyik gyanúsított otthonában elrejtve megtalálták a bundás álruhát.

Miközben Kaliforniában jelmezbe bújva próbáltak hasznot húzni a vadállatok hírnevéből, Magyarországon már jóval komolyabb a helyzet, ugyanis ismét felbukkant egy valódi medve, ami miatt fokozott óvatosságra intik a lakosságot. Erről bővebben ide kattintva olvashatnak.

 

 

