Kizárólag luxusautókra támadt egy medve, kiderült, miért

A három elítélt elismerte a bűnösségét, így büntetésüket hétvégi börtönnel és próbaidővel úszhatják meg. Kettőjüknek a szabadságvesztés mellett 50 ezer dolláros bírságot is ki kell fizetnie a medvejelmezes csalás miatt – írta a Maszol.ro.

Medvejelmezbe bújva akartak meggazdagodni

Fotó: Maszol / WWF Facebook

Leleplezték az medvejelmezbe bújt férfit

A háromfős csoport azzal bízott meg egy negyedik embert, hogy medvejelmezbe bújva karmoljon össze egy Rolls-Royce-t és két Mercedest. A rongálásról készült videóval 142 ezer dollárt akartak kicsalni a biztosítótól, ám a felvétel gyanús lett:

egy biológus szakértő azonnal kiszúrta, hogy az állat valójában egy jelmezbe öltözött ember.

A „Medvekarom Művelet” végül sikerrel zárult, amikor a rendőrök az egyik gyanúsított otthonában elrejtve megtalálták a bundás álruhát.

Miközben Kaliforniában jelmezbe bújva próbáltak hasznot húzni a vadállatok hírnevéből, Magyarországon már jóval komolyabb a helyzet, ugyanis ismét felbukkant egy valódi medve, ami miatt fokozott óvatosságra intik a lakosságot.