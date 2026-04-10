Nem akárki, ismert ember lett medvetámadás áldozata Erdélyben

Ahogy megírtuk, medvetámadást élt át egy 58 éves férfi március 22-én Romániában, a Maros megyei Torboszló és Székelyabod közötti erdőben. Álmunkban sem gondoltuk volna, hogy híres embert kapott el a vadállat ezen a vasárnapon. A Látó című szépirodalmi folyóirat főszerkesztője, Vida Gábor az Indexnek beszélt arról, hogy Nyárádmagyarós és Torboszló között, egy elhagyott gyümölcsösben kapaszkodott felfelé, amikor hirtelen rátámadt a bozótosból egy medve. Elmondása szerint egy fejlett, fiatal fenevad volt, akinek szép, fényes, fekete bundája és sárgás fogai voltak, vagyis egyáltalán nem tűnt kiéhezett példánynak.
Rácsapott a combomra, megkarmolt, elestem, és amire felálltam, már csak a hátát láttam, elfutott. Én ordítottam, ő nem, ez a furcsa, meg az ijesztő, hogy nem jelzett a támadás előtt"
– közölte a nagy erdélyi író.
Az egész olyan hirtelen zajlott le, hogy Vida Gábornak még arra sem maradt ideje, hogy megijedjen. Azt mondta, valószínűleg azért úszta meg súlyosabb sérülés nélkül, mert kissé oldalra fordult, így a csapás a combját érte, nem a hasát, és úgy fogalmazott:
Ha lett volna fegyverem, akkor sem tudtam volna használni.”
Megosztotta a medvetámadás részleteit
Vida Gábor arról is beszélt, hogy a támadás idején egyedül volt. Felhívta a 112-t. A diszpécser gyorsan összekapcsolta a nyárádszeredai mentőkkel, ő pedig elmondta, hol van, majd elindult lefelé a domboldalon az út felé, ahol a biciklijét hagyta.
Közben a távcső szíjával elkötöztem a vérző karomat, láttam, ahogy a csont kinyomja a zubbonyom ujját, nyílt törés, lógott a kezem”
– közölte, majd úgy folytatta, hogy a fűben még észrevette a fényképezőgépét, de úgy döntött, nem megy vissza érte. A combján szerzett sérülést akkor még nem is érezte, járni tudott, és semmilyen fájdalma nem volt.
Hamar ott volt a mentő, a rendőrség, hívták a helikoptert, elláttak, vittek, repültünk; rázott és zajos volt, sajnos nem láttam a tájat"
– tette hozzá az író, aki szerint az ilyen sérülések gyógyulása nagyjából hat hétig tart, utána pedig még hosszabb rehabilitáció vár rá, és akkor majd újra tudja használni a karját. Fertőzés szerencsére nem alakult ki.
Műtéti szempontból ez rutin, két lemez, hat csavar. A romániai sürgősségi ellátás hatékony és operatív, nincs vacakolás, le az összes kalappal”
– mondta Vida Gábor, akit arról is kérdeztek, vajon egyszer írás lesz-e a történtekből, vagy inkább megmarad egy olyan traumának, amelyet nem lehet szavakba önteni. Elárulta, hogy hasonló témákról korábban is írt már, most legfeljebb az a szokatlan, hogy ezúttal vele esett meg mindez. Úgy érzi, lelkileg rendben van, ezért nem gondolja, hogy hosszabban kellene foglalkoznia a történtekkel.
Volt egy srác a kórteremben, rádőlt a fa, sokkal súlyosabb sérülés érte, de én voltam a 'sztár', engem kérdezett mindenki. Egyetlen magyar orvos tudta, hogy ki vagyok“
– magyarázta.
Vida Gábor az egész erdőt védené
A beszélgetésben arról is kérdezték Vida Gábort, hogy a támadás után megváltozott-e benne valami az erdővel kapcsolatban, vagy Erdélyben ma már együtt kell élni ezzel a veszéllyel. Az író szerint a kirándulásoknak sajnos ez lett az egyik velejárója:
ahogy nő a medvék száma, és egyre több olyan hely akad, ahol teljesen váratlanul bukkanhatnak fel, úgy válik gyakoribbá a támadás is, úgy válik gyakoribbá a támadás is.
Ráadásul ma már szinte bárhol össze lehet futni velük Erdélyben. Úgy látja, ilyen helyzet még az Árpád-korban sem volt, mert akkoriban a falvak, városok környékén és a mezőgazdasági területek közelében nem tűrték meg a medvéket.
Én továbbra is kirándulni fogok, már voltunk is a helyszínen, nem történt semmi pszichodráma bennem"
– közölte Vida Gábor, aztán a medvékről zajló vitára is kitért, amelyet a süketek párbeszédéhez hasonlított, akárcsak sok más, valóban lényeges társadalmi ügyet. Szerinte elszomorító, hogy a környezetvédők olykor egy-egy kiemelt faj vagy részprobléma kedvéért szem elől tévesztik az egész rendszert. Hozzátette: „Nem a medvét, a hiúzt, a farkast vagy a kerti zsezsét kell védeni, hanem az egész erdőt "
Az író úgy fogalmazott, hogy mivel az ember évszázadok óta része az itteni vadonnak, bizonyos helyzetekben neki kellene fenntartania az egyensúlyt.
Szerinte, ha ezt a környezetvédők sem látják be, aligha várható el, hogy a korrupt és funkcionális analfabéta döntéshozók megértsék.
