Nem akárki, ismert ember lett medvetámadás áldozata Erdélyben

Ahogy megírtuk, medvetámadást élt át egy 58 éves férfi március 22-én Romániában, a Maros megyei Torboszló és Székelyabod közötti erdőben. Álmunkban sem gondoltuk volna, hogy híres embert kapott el a vadállat ezen a vasárnapon. A Látó című szépirodalmi folyóirat főszerkesztője, Vida Gábor az Indexnek beszélt arról, hogy Nyárádmagyarós és Torboszló között, egy elhagyott gyümölcsösben kapaszkodott felfelé, amikor hirtelen rátámadt a bozótosból egy medve. Elmondása szerint egy fejlett, fiatal fenevad volt, akinek szép, fényes, fekete bundája és sárgás fogai voltak, vagyis egyáltalán nem tűnt kiéhezett példánynak.

Medvetámadás áldozata lett egy ismert ember Erdélyben

Rácsapott a combomra, megkarmolt, elestem, és amire felálltam, már csak a hátát láttam, elfutott. Én ordítottam, ő nem, ez a furcsa, meg az ijesztő, hogy nem jelzett a támadás előtt"

– közölte a nagy erdélyi író.

Az egész olyan hirtelen zajlott le, hogy Vida Gábornak még arra sem maradt ideje, hogy megijedjen. Azt mondta, valószínűleg azért úszta meg súlyosabb sérülés nélkül, mert kissé oldalra fordult, így a csapás a combját érte, nem a hasát, és úgy fogalmazott:

Ha lett volna fegyverem, akkor sem tudtam volna használni.”

Megosztotta a medvetámadás részleteit

Vida Gábor arról is beszélt, hogy a támadás idején egyedül volt. Felhívta a 112-t. A diszpécser gyorsan összekapcsolta a nyárádszeredai mentőkkel, ő pedig elmondta, hol van, majd elindult lefelé a domboldalon az út felé, ahol a biciklijét hagyta.

Közben a távcső szíjával elkötöztem a vérző karomat, láttam, ahogy a csont kinyomja a zubbonyom ujját, nyílt törés, lógott a kezem”

– közölte, majd úgy folytatta, hogy a fűben még észrevette a fényképezőgépét, de úgy döntött, nem megy vissza érte. A combján szerzett sérülést akkor még nem is érezte, járni tudott, és semmilyen fájdalma nem volt.

Hamar ott volt a mentő, a rendőrség, hívták a helikoptert, elláttak, vittek, repültünk; rázott és zajos volt, sajnos nem láttam a tájat"

– tette hozzá az író, aki szerint az ilyen sérülések gyógyulása nagyjából hat hétig tart, utána pedig még hosszabb rehabilitáció vár rá, és akkor majd újra tudja használni a karját. Fertőzés szerencsére nem alakult ki.

Műtéti szempontból ez rutin, két lemez, hat csavar. A romániai sürgősségi ellátás hatékony és operatív, nincs vacakolás, le az összes kalappal”

– mondta Vida Gábor, akit arról is kérdeztek, vajon egyszer írás lesz-e a történtekből, vagy inkább megmarad egy olyan traumának, amelyet nem lehet szavakba önteni. Elárulta, hogy hasonló témákról korábban is írt már, most legfeljebb az a szokatlan, hogy ezúttal vele esett meg mindez. Úgy érzi, lelkileg rendben van, ezért nem gondolja, hogy hosszabban kellene foglalkoznia a történtekkel.

Volt egy srác a kórteremben, rádőlt a fa, sokkal súlyosabb sérülés érte, de én voltam a 'sztár', engem kérdezett mindenki. Egyetlen magyar orvos tudta, hogy ki vagyok“

– magyarázta.