Hihetetlen, mire vetemedtek a veszprémi fenegyerekek

A Veszprémi Járási Ügyészség vádat emelt három fiatalkorú – egy 14 éves fiú és lány, és egy 17 éves fiú – ellen, akik 2024 júliusában Veszprémben súlyosan bántalmaztak és megalázó helyzeteknek tettek ki egy 16 éves lányt. A vádirat szerint a társaság együtt csavargott a városban, majd a 14 éves lány édesanyjának lakására mentek – áll az Ügyészség.hu oldalán.

A fiatal lány saját társasága megalázta és bántalmazta az áldozatot

Fotó: Pexels.com/illusztráció

A későbbi áldozat másnap reggel csatlakozott hozzájuk. A lakásban a 14 éves fiú arra utasította a lányt, hogy szolgálja ki őket, amit ő nem tett meg, mire trágár szidalmazás és fenyegetés kezdődött.

A fiatal lány megpróbált távozni, de az ajtó zárva volt, így nem tudott elmenekülni.

Megalázó feladatokra kényszerítették

A jelenlévők megalázó feladatok elvégzésére kényszerítették, amelyek egy részét a szabadulás reményében teljesítette. Amikor azonban egy sós kávé elfogyasztására akarták rábírni, ezt már visszautasította.

Ezután a 14 éves elkövetők öngyújtóval és spray-vel próbálták meggyújtani a haját, majd a térdét is meg akarták égetni. A megalázott gyerek végül az erkélyre menekült, ahol segítségért kiáltott.

Később visszacsalogatták a lakásba, ahol a bántalmazás tovább folytatódott, miközben a jelenlévők mobiltelefonnal felvették az eseményeket és nevettek rajta. A fiatal lány nyolc napon belül gyógyuló, zúzódásos sérüléseket szenvedett.

A társaság később elhagyta a lakást, azonban a lány menet közben meghallotta, hogy újabb bántalmazást terveznek ellene, ezért menekülni próbált. A 14 éves lány utána futott, és arcon rúgta, de az áldozatnak sikerült elszöknie, majd egy járókelőtől segítséget kérnie, aki értesítette a rendőrséget.