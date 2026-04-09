Elkábította és megerőszakolta az unokahúgát egy magyar férfi

Az Érdi Járási Ügyészség többek között szexuális erőszakkal vádol egy férfit, aki kábítószert adott az unokahúgának és rátámadt. A Pest Vármegyei Főügyészség közleményéből kiderül, hogy megerőszakolta a lányt.
Egy férfi, aki többször összeütközésbe került már a törvénnyel, egy Pest vármegyei településen lakott a hozzátartozóival, köztük az unokahúgával is. A vád szerint 2022 májusának egyik napján, pontosabban egy tavaszi hajnalon elhatározta, hogy elcsalja otthonról a lányt. Felkeltette és megkérte, hogy menjen el vele a barátnőjéhez kocsival. A történetnek az lett a vége, hogy megerőszakolta a Pest Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint.

Elkábította és megerőszakolta saját unokahúgát egy Pest vármegyei férfi (illusztráció) Fotó: Pexels / Nino Caré

Elkábította és megerőszakolta: így történt az ügyészek szerint

A kocsiban a férfi a lány kérésére adott neki egy cigarettát, füves cigit. A lány nem tudta, hogy marihuána van benne. 

Miután rosszul lett, amfetamint is kapott tőle, mert a férfi azt mondta, attól majd jobban lesz.

A lány ki akart szállni az autóból, de a férfi nem engedte, bezárta az ajtókat, majd egy távolabbi helyre vitte. 

Ott, a hátsó ülésen megerőszakolta. 

Az áldozat sikítozott, ezért a férfi gyorsan abbahagyta, és kitette egy benzinkútnál. Az áldozat hazament, és a szüleitől kért segítséget.

Az Érdi Járási Ügyészség szexuális erőszak és kábítószer-kereskedelem miatt emelt vádat a férfi ellen, és letöltendő börtönbüntetést, valamint közügyektől eltiltást indítványozott számára. Arról, hogy bűnös-e, az Érdi Járásbíróságon döntenek majd. 

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

 

