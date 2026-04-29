Berúgott a házaspár, aztán a nő megfojtotta férjét

Brutális gyilkosság kapcsán született jogerős ítélet a Pécsi Ítélőtáblán: egy házaspár italozni kezdett 2024. május 31-én, majd miután mindketten berúgtak, a nő bántalmazni kezdte a férfit és megfojtotta – írja a Blikk.

Egy pécsi nő megfojtotta a férjét, majd úgy tett, mintha vétlen lenne a tragédiában

Fotó: 123RF

Megfojtotta férjét, majd másnap hívta a mentőket

A vádlott június 1-én hívta a mentőket, akik kiérkezve már csak a halál beálltát tudták megállapítani. A bírósági tárgyalás során kiderültek az eset részletei. A házaspár között veszekedés alakult ki, a feleség ezután bántalmazni kezdte a férfit, majd megfojtotta. A vádlott másnap tárcsázta a segélyhívót, mondván a férje elájult és mintha meghalt volna. A holttesten található nyomok azonban hamar elárulták a gyilkost.

Az ügyet elsőfokon a Pécsi Törvényszék tárgyalta, ahol a nőt 7 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélték azzal, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható, továbbá 7 évre eltiltották a közügyek gyakorlásától.

Másodfokon a Pécsi Ítélőtáblára került az ügy, ahol súlyosbították a verdiktet: a nő 9 év szabadságvesztést és 10 évnyi közügyektől eltiltást kapott.

