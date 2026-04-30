Olvasta?

meghalt

Meghalt a férfi, aki elesett a mozgólépcsőn és legurult

Drámai baleset történt egy besztercei aluljáróban, ahol egy 73 éves nyugdíjas zuhant le a mélybe pár nappal ezelőtt. A feleségét menteni próbáló idős férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kórházban meghalt.
meghaltmozgólépcsőromániábanáldozatsegítő központbannyugdíjas házaspármozgólépcsőbalesetnyugdíjasbalesetidős férfikórház

Egy házaspár két tagja egymás után rálépett egy mozgólépcsőre egy besztercei aluljáróban. A 71 éves asszony hirtelen megszédült és elvesztette az egyensúlyát. Férje, aki mögötte állt, egy pillanatra sem habozott, azonnal utána nyúlt, hogy elkapja, de a lendülettől ő is megbotlott. Mindketten tehetetlenül gurultak lefelé a mozgó lépcsőfokokon. Mire leértek, egyikük olyan súlyosan megsérült, hogy nem sokkal később meghalt a Maszol.ro információi szerint.

Meghalt a férfi, aki elesett a mozgólépcsőn és legurult (illusztráció)
Meghalt a férfi, aki elesett a mozgólépcsőn és legurult (illusztráció)
Fotó: Pexels.com

Az idős asszony könnyebb sérülésekkel megúszta, a férje került kritikus állapotba. 

Már a helyszínen újra kellett élesztenie a mentőknek szív- és légzésleállás miatt, és intubálniuk is kellett. 

Az orvosok napokig küzdöttek érte a kórházban, hiába, szerda délután belehalt a sérüléseibe a 73 éves nyugdíjas férfi.

Vizsgálják, hogy történhetett az, hogy valaki meghalt egy esés miatt

A Romániában lévő, besztercei aluljáró modern mozgólépcsőjét januárban adták át a forgalomnak, nagy büszkeséggel. A tragédia után viszont azonnal leállították a frissen épült szerkezetet. Most szakértők bevonásával vizsgálják, történt-e műszaki mulasztás vagy kizárólag a szerencsétlen mozdulat és az események láncolata okozta a halálos balesetet.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

