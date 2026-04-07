Meghalt a debreceni fogorvosi székben a férfi, aki altatást kért a foghúzáshoz

Talán az emberek többsége nem is gondolná, hogy egy fogán is múlhat az élete, pedig ebben az esetben éppen ez történt. Egy debreceni magánklinika fogászatán meghalt egy férfi egy altatásban végzett beavatkozás során.
Négy éve lépett be egy debreceni magánklinika ajtaján a középkorú családapa, M. Péter. Egy rossz foga volt, azért ment, hogy ezt kihúzzák. Annyira félt a fogászati beavatkozástól, hogy azt kérte, altassák el. Teljesítették a kérését, altatót kapott, amitől meghalt. Özvegye megtörten idézte fel az eseményeket a Blikknek.

Csak egy fogkihúzásról volt szó, amit nekem korábban egy másik klinikán negyven másodperc alatt elvégeztek, ő viszont ragaszkodott hozzá, hogy elaltassák, ami 400 ezer forintba került volna. A történtek után ez nem került kifizetésre. Valójában olyan gyorsan történt minden, hogy a rossz fog ki sem lett húzva, mivel nagyon sok probléma, mulasztás történt a klinika részéről, amiket az orvosszakértők a véleményükben 11 pontban alá is támasztottak"

– mondta az asszony, aki magára maradt a kisfiúkkal.

A férfi úgy érkezett a klinikára, hogy megbízott az ott dolgozó szakemberekben, és számára nem az volt a lényeg, ki altatja el. Felesége szerint az intézmény vezetésének felelőssége is felmerülhet az ügyben. 

Az özvegy először a bíróságon találkozott a megvádolt doktornővel, aki máig altatóorvosként dolgozik a debreceni kórházban a Blikk szerint. 

Már a fogorvosi székben agyhalott volt, gyakorlilag már ott meghalt a páciens

Fájdalommal beszélt arról, hogy az orvos részéről semmilyen együttérző gesztust nem kapott, még az apa nélkül maradt gyermeke sem. Az 57 éves V. Magdolna védekezésében egyebek mellett arra hivatkozott, hogy a beteget még élve adták át a mentőknek.

Valóban élt a férjem, amikor a mentők kiértek, de már agyhalottnak számított. A nővéremnek azt sem engedték a rendőrök, hogy megnézze a sorozatos mulasztások miatt mészárszékké vált helyszínt. Az akkor 11 éves fiúnknak a mindene volt az apukája. A halála után még hónapokig reménykedett abban, hogy hazatér. Ha csöngettek, egyből rohant a kapuhoz. Bár azonnal pszichológus foglalkozott velünk, a mai napig borzasztóan nehéz elviselni a férjem hiányát. A fiunk néha még mindig sírdogál, kesereg, de egymást támogatva mennünk kell tovább…" 

– mondta az özvegy.

Az 54 éves családfő többnyelven beszélő értelmiségi volt, aki építőmérnökként dolgozott, és mindenki szerette a környezetében. A házaspár építkezett, pár hónappal később költöztek volna be a házba. A férfi az otthonából indult el a beavatkozásra, ahová többé nem tért vissza.

