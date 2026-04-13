Meghalt a levegőben ütköző két vitorlázó repülőgép egyik pilótája

Egy motor nélküli vitorlázó repülőgép lezuhant a szlovákiai Borišov hegygerincének területére. A pilóta meghalt. A légimentők mellett a szlovák belügyminisztérium helikopterét is a helyszínre irányították, hogy azzal vigyék fel a hegyimentőket, a törvényszéki orvost és a rendőröket a helyszínre. Végül a holttestet hét hivatásos és önkéntes hegyimentő hozta le kötéltechnikával a legközelebbi völgybe a Parameter.sk információi szerint.

Meghalt egy pilóta, amikor két vitorlázógép összeütközött és lezuhant Szlovákiában

Fotó: Parameter

A hegyimentők a közösségi oldalukon azt írták, hogy az FCC Gliding nevű nemzetközi versenyen ütközött össze két vitorlázógép, majd mindkettő lezuhant.

Az egyik gépben egy osztrák férfi ült, aki – csodával határos módon – sértetlenül megúszta a balesetet.

A másik vitorlázót egy lengyel pilóta vezette, és egy cseh másodpilóta is vele tartott. Ez utóbbi még időben ki tudott ugrani, vagyis katapultált, így csak a lába és a feje sérült meg. A 65 éves, lengyel pilótának viszont már nem maradt ideje erre, ő az, aki nem élte túl a zuhanást.

