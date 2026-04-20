Meghalt a kislány, akit megrázott az áram Poroskőn

Az ukrajnai, kárpátaljai hatóságok, köztük a megyei rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a tragédia vasárnap délután történt, amikor a család pihenni ment a tópartra. A környék fölött nagyfeszültségű vezetékek futnak, amelyek eleve komoly veszélyforrást jelentenek. Így kezdődik a poroskői történet, amelyben egy kislányt megrázott az áram a Bors cikke szerint.
Ezt tette a kislány, akit megrázott az áram
A kislány a vízpart közelében lehetett, amikor felemelte a horgászbotját.
Ekkor a magasfeszültségű vezetékek miatt elektromos ív keletkezett a levegőben, ami végzetes áramütést okozott.
A helyszínre riasztott mentők már nem tudtak segíteni a gyereken. Meghalt. A hatóságok vizsgálják, pontosan hogyan történt a baleset, és igazságügyi orvosszakértő bevonásával próbálják feltárni a részleteket.
A Tenyek.hu szerint a megrázó tragédia ismét arra figyelmeztet, milyen súlyos kockázatot jelenthet a nagyfeszültségű vezetékek közelsége, főként tavak és más természetes vizek mellett.
