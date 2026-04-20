Meghalt a kislány, akit megrázott az áram Poroskőn

6 perce
Olvasási idő: 4 perc
Megrendítő tragédia történt Ukrajnában, Kárpátalján. Egy kislányt megrázott az áram az Ungvári járásban található Poroskő közelében, nem élte túl.
Az ukrajnai, kárpátaljai hatóságok, köztük a megyei rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a tragédia vasárnap délután történt, amikor a család pihenni ment a tópartra. A környék fölött nagyfeszültségű vezetékek futnak, amelyek eleve komoly veszélyforrást jelentenek. Így kezdődik a poroskői történet, amelyben egy kislányt megrázott az áram a Bors cikke szerint.

Meghalt a kislány, akit megrázott az áram Kárpátalján 2026. április 19-én (illusztráció, MI-generált kép)
Fotó: ChatGPT

Ezt tette a kislány, akit megrázott az áram

A kislány a vízpart közelében lehetett, amikor felemelte a horgászbotját. 

Ekkor a magasfeszültségű vezetékek miatt elektromos ív keletkezett a levegőben, ami végzetes áramütést okozott.

A helyszínre riasztott mentők már nem tudtak segíteni a gyereken. Meghalt. A hatóságok vizsgálják, pontosan hogyan történt a baleset, és igazságügyi orvosszakértő bevonásával próbálják feltárni a részleteket. 

A Tenyek.hu szerint a megrázó tragédia ismét arra figyelmeztet, milyen súlyos kockázatot jelenthet a nagyfeszültségű vezetékek közelsége, főként tavak és más természetes vizek mellett.

Egy fej nélküli kislány méhmagzatát találták meg az újpesti rakparton

Sokkoló látvány fogadta azt a budapesti rendőrt, aki a Bodor utca magasságában a parton járkált bő száz évvel ezelőtt. Egy pár hónapos, megcsonkított magzatról szól a jelentése. Részletekért kattintson ide!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

