Meghalt a kislány, akit megrázott az áram Poroskőn

Az ukrajnai, kárpátaljai hatóságok, köztük a megyei rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a tragédia vasárnap délután történt, amikor a család pihenni ment a tópartra. A környék fölött nagyfeszültségű vezetékek futnak, amelyek eleve komoly veszélyforrást jelentenek. Így kezdődik a poroskői történet, amelyben egy kislányt megrázott az áram a Bors cikke szerint.

Meghalt a kislány, akit megrázott az áram Kárpátalján 2026. április 19-én (illusztráció, MI-generált kép)

Fotó: ChatGPT

Ezt tette a kislány, akit megrázott az áram

A kislány a vízpart közelében lehetett, amikor felemelte a horgászbotját.

Ekkor a magasfeszültségű vezetékek miatt elektromos ív keletkezett a levegőben, ami végzetes áramütést okozott.

A helyszínre riasztott mentők már nem tudtak segíteni a gyereken. Meghalt. A hatóságok vizsgálják, pontosan hogyan történt a baleset, és igazságügyi orvosszakértő bevonásával próbálják feltárni a részleteket.

A Tenyek.hu szerint a megrázó tragédia ismét arra figyelmeztet, milyen súlyos kockázatot jelenthet a nagyfeszültségű vezetékek közelsége, főként tavak és más természetes vizek mellett.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.