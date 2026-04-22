Végre megtalálták az eltűnt fiatalt

Az ősi Erdély területén, a romániai Szeben megyében megtalálták azt a 22 éves nőt a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság rendőrei, akinek április 15-én veszett nyoma. A romániai magyar hírportál szerint Boca Patricia-Denisa egyszerűen kisétált a lakásból, ahol élt. Napokig nem adott magáról életjelet.
A helyi rendőrök sehol sem találták, ezért a lakossághoz fordultak segítségért, hátha látja valahol valaki, és tud nekik segíteni. A személyleírását és a fotóját is közzétette a Maszol.ro. Ez alapján:
Boca Patricia-Denisakörülbelül 165 centi magas, szőke haja és kék szeme van. Eltűnésekor bordó nadrágot, sötétkék dzsekit és fehér sportcipőt viselt.
Az nem derül ki a frissített cikkből, hogy hogyan, kinek a segítségével jutottak el az eltűnt nőhöz. Azt viszont megírták, hogy nem esett baja és vizsgálják eltűnése körülményeit.
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.