Zelenszkij most tényleg megteszi? Döbbenetes bejelentést tett

Rendkívüli bejelentést tett a MOL: ez egész Magyarországot érinti

Végre megtalálták az eltűnt fiatalt

Egy marosvásárhelyi nőt kerestek a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai napokig. A lakosság segítségét kérték, megtalálták.
eltűntkeresik a rendőrökmaros megyei rendőr - főkapitányságszeben megyébenboca patricia - denisaerdélyrendőrpolgársegítségmegtalálták

Az ősi Erdély területén, a romániai Szeben megyében megtalálták azt a 22 éves nőt a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság rendőrei, akinek április 15-én veszett nyoma. A romániai magyar hírportál szerint Boca Patricia-Denisa egyszerűen kisétált a lakásból, ahol élt. Napokig nem adott magáról életjelet. 

Megtalálták az eltűnt, marosvásárhelyi nőt
Fotó: Maszol / Maros Megyei Rendőrség

A helyi rendőrök sehol sem találták, ezért a lakossághoz fordultak segítségért, hátha látja valahol valaki, és tud nekik segíteni. A személyleírását és a fotóját is közzétette a Maszol.ro. Ez alapján:

Boca Patricia-Denisakörülbelül 165 centi magas, szőke haja és kék szeme van. Eltűnésekor bordó nadrágot, sötétkék dzsekit és fehér sportcipőt viselt.

Az nem derül ki a frissített cikkből, hogy hogyan, kinek a segítségével jutottak el az eltűnt nőhöz. Azt viszont megírták, hogy nem esett baja és vizsgálják eltűnése körülményeit. 

Egy 60 éves férfit egy pihenőparkolóban láttak utoljára a Hajdú-Bihar vármegyei Polgáron. Az eltűnt ember telefonja napokig ki volt kapcsolva, senki sem tudta, mi történt vele. Aggódó lánya kétségbeesve kért segítséget a közösségi oldalakon. Erről a történetről ebben a cikkünkben olvashat bővebben, kattintson!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

 

