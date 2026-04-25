Mentőhelikoptert riasztottak az apa karjában kékülő kéthetes csecsemőhöz

A helyszínre kiérkező mentősök a rémült édesapától vették át a picit. Mentőhelikoptert riasztottak, mivel életveszélyes helyzet alakult ki egy kéthetes csecsemőnél Magyarországon – írja a Bors.

Mentőhelikoptert riasztottak a isbaba megmentéséért

Mentőhelikopteres segítség a kisbaba életéért

A riasztáskor a mentésirányító telefonon keresztül azonnal segíteni kezdte a szülőket, miközben a mentők már úton voltak a helyszínre. A kétségbeesett édesapa karjaiban tartotta a gyermeket, amikor a szakemberek megérkeztek és átvették a csecsemőt.

Az elsődleges vizsgálatok során azonnal megkezdték a légútbiztosítást: eltávolították a váladékot, majd oxigénterápiát indítottak. A gyors és szakszerű beavatkozásnak köszönhetően rövid időn belül javulás állt be.

Siker koronázta az összehangolt életmentést

A baba köhögése megszűnt, bőrszíne visszatért a normális állapotba, végül sírni kezdett, ami egyértelműen jelezte, hogy sikerült stabilizálni az állapotát.

A mentők ezt követően kórházba szállították a csecsemőt további megfigyelésre. Az Országos Mentőszolgálat a Facebook-bejegyzésében kiemelte a mentőhelikopteres egység és a földi mentősök összehangolt munkáját, és gratulált a sikeres életmentéshez.

