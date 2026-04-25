Kiderült, ki lesz Magyar Péter helyettese

Németország is belép a háborúba? Komoly lépésről döntöttek Berlinben

mentőhelikopter

Mentőhelikoptert riasztottak az apa karjában kékülő kéthetes csecsemőhöz

Felfoghatatlan pillanatokat éltek át a szülők, amikor a kisbabájuk hirtelen rosszul lett etetés után. A mentőhelikopter riasztása után a kéthetes csecsemő életéért küzdöttek a mentősök.
A helyszínre kiérkező mentősök a rémült édesapától vették át a picit. Mentőhelikoptert riasztottak, mivel életveszélyes helyzet alakult ki egy kéthetes csecsemőnél Magyarországon – írja a Bors.

Fotó: Facebook / Országos Mentőszolgálat

Mentőhelikopteres segítség a kisbaba életéért 

A riasztáskor a mentésirányító telefonon keresztül azonnal segíteni kezdte a szülőket, miközben a mentők már úton voltak a helyszínre. A kétségbeesett édesapa karjaiban tartotta a gyermeket, amikor a szakemberek megérkeztek és átvették a csecsemőt.

Az elsődleges vizsgálatok során azonnal megkezdték a légútbiztosítást: eltávolították a váladékot, majd oxigénterápiát indítottak. A gyors és szakszerű beavatkozásnak köszönhetően rövid időn belül javulás állt be.

Siker koronázta az összehangolt életmentést

A baba köhögése megszűnt, bőrszíne visszatért a normális állapotba, végül sírni kezdett, ami egyértelműen jelezte, hogy sikerült stabilizálni az állapotát.

A mentők ezt követően kórházba szállították a csecsemőt további megfigyelésre. Az Országos Mentőszolgálat a Facebook-bejegyzésében kiemelte a mentőhelikopteres egység és a földi mentősök összehangolt munkáját, és gratulált a sikeres életmentéshez.

Videóhíváson keresztül segítették egy férfi újraélesztését a mentősök

Egy pillanat alatt vált vészhelyzetté egy átlagos hajnal egy Hajdú-Bihar vármegyei telephelyen, amikor a hatvan év körüli férfi váratlanul összeesett. Az újraélesztést a helyszínen tartózkodók azonnal megkezdték, a mentésirányító utasításait követve.

 

