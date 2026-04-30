Napi cuki! A gazdival együtt a nyuszit és a kiskutyát is megmentették a mentők

Cuki állatkákról készült képeket osztott meg az Országos Mentőszolgálat a közösségi oldalán egy történettel együtt, amellyel ismét megmutatták, milyenek az igazi hősök. A fővárosi tűzoltók egy füsttel telítődött lakásból hoztak ki a bajba jutott nőt a minap, de nemcsak őt, két háziállatot is: egy rémült kiskutyát és egy nyuszit. A mentők is perceken belül megérkeztek a helyszínre mentőtisztikocsival és mentőgépkocsival, és azonnal megkezdték a nő ellátását.

Senkit sem hagynak magára a mentők, a kisállatoknak is segítenek, ha tudnak

A mentők senkit nem hagynak magára

Természetesen a kis állatkákról sem feledkeztek meg!

A kutyusnak és a nyuszinak oxigént adtak, amitől hamar megnyugodtak, az állapotuk pedig gyorsan javult.

A nyuszit is megmentették a hősök

Miután minden érintettet stabilizáltak, a nőt kórházba vitték.

Az állatok a gyors beavatkozásnak és a gondoskodásnak köszönhetően túlélték a történteket.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.

Bajban van egy állat?

Ha Ön arra gyanakszik, hogy állatot bántanak, kínoznak vagy nem látnak el megfelelően, azonnal hívja a helyi rendőrséget! Ha bizonytalan abban, mi számít állatkínzásnak, nézze meg a Hír TV Riasztás című műsorának erről szóló riportját: