Mérgezéses esetek Magyarországon: a legnagyobb veszély ott leselkedik önre, ahol nem is gondolná

A 2025-ös év mérgezési eseteiről friss adatok kerültek nyilvánosságra, amelyek arra mutatnak rá, hogy a kockázatok gyakran nem a közterületeken, hanem a háztartásokban – a konyhában, fürdőszobában vagy éppen a háztartási szekrényekben – jelennek meg. Országosan közel 15 százalékos emelkedést regisztráltak egy év alatt és a halálos mérgezések sem maradtak el – írta a Kemma.hu.

A mérgezés leggyakrabban otthoni környezetben történik, főként gyógyszerek és tisztítószerek miatt

Riasztóak a mérgezési adatok Magyarországon

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai szerint Komárom-Esztergom vármegyében 210 esetet tartottak nyilván. Ez első ránézésre nem hangzik drámainak, de a számok mögötti mintázat már annál beszédesebb.

Összesen 22 férfi és 43 nő került ellátásra szándékos, önkárosító jellegű mérgezés miatt. Ez már nem baleset, hanem inkább egy nagyon súlyos, csendes krízisjelzés.

A vegyi anyagokhoz köthető esetek különösen kétségbeejtőek. 16 férfi szenvedett véletlen vegyi mérgezést, és ebből egy eset halállal végződött – fagyálló okozta a tragédiát. A női esetek között nem történt halálos kimenetelű vegyi baleset, ugyanakkor náluk a klórgázmérgezés volt a leggyakoribb probléma.

Összesen 10 ilyen esetet regisztráltak, jellemzően takarítás közben, különböző tisztítószerek – például hipó és vízkőoldó – nem megfelelő keverése miatt felszabaduló mérgező gáz következtében.

A gyógyszermérgezések jelentős része szándékos öngyilkossági kísérlethez köthető. A nemek közötti különbség itt különösen markáns:

Nők: 42 eset szándékos gyógyszermérgezés

Férfiak: 19 eset szándékos gyógyszermérgezés

A kábítószer-használathoz köthető mérgezések mögött jellemzően függőség áll, de előfordulnak szándékos önkárosító esetek is. Tavaly 11 férfi és 6 nő szorult orvosi ellátásra szerhasználati függőség miatt. Szándékos mérgezés kábítószerrel is előfordult: egy férfi amfetaminszármazék, egy nő pedig ismeretlen összetételű, úgynevezett „füves cigaretta” fogyasztása miatt került ellátásra. Az alkohol továbbra is az egyik leggyakoribb mérgezési ok. A vármegyei adatok szerint:

Függőség miatt: 33 férfi és 22 nő került kórházba

Szándékos alkoholmérgezés: 2 férfi esetében történt, nőknél ilyen nem szerepel a statisztikában

A legkisebbek a legkiszolgáltatottabbak

Országosan 1199, 14 év alatti gyermek került orvosi ellátásra mérgezés miatt, ami az összes eset mintegy 12 százaléka. A legérintettebb korcsoport az 1–4 éveseké, akik a gyermekmérgezések több mint feléért felelősek. A leggyakoribb okok között szerepelnek:

gyógyszerek (őrizetlenül hagyott készítmények, vitaminok, felnőtt gyógyszerek),

háztartási tisztítószerek (színes, vonzó csomagolású fertőtlenítők, mosószerek),

vegyi anyagok (nem megfelelően tárolt műszaki folyadékok, például fagyálló).

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!