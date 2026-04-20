Mérgezéses esetek Magyarországon: a legnagyobb veszély ott leselkedik önre, ahol nem is gondolná

A 2025-ös év mérgezési eseteiről friss adatok kerültek nyilvánosságra, amelyek arra mutatnak rá, hogy a kockázatok gyakran nem a közterületeken, hanem a háztartásokban – a konyhában, fürdőszobában vagy éppen a háztartási szekrényekben – jelennek meg. Országosan közel 15 százalékos emelkedést regisztráltak egy év alatt és a halálos mérgezések sem maradtak el – írta a Kemma.hu.
Riasztóak a mérgezési adatok Magyarországon
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai szerint Komárom-Esztergom vármegyében 210 esetet tartottak nyilván. Ez első ránézésre nem hangzik drámainak, de a számok mögötti mintázat már annál beszédesebb.
Összesen 22 férfi és 43 nő került ellátásra szándékos, önkárosító jellegű mérgezés miatt. Ez már nem baleset, hanem inkább egy nagyon súlyos, csendes krízisjelzés.
A vegyi anyagokhoz köthető esetek különösen kétségbeejtőek. 16 férfi szenvedett véletlen vegyi mérgezést, és ebből egy eset halállal végződött – fagyálló okozta a tragédiát. A női esetek között nem történt halálos kimenetelű vegyi baleset, ugyanakkor náluk a klórgázmérgezés volt a leggyakoribb probléma.
Összesen 10 ilyen esetet regisztráltak, jellemzően takarítás közben, különböző tisztítószerek – például hipó és vízkőoldó – nem megfelelő keverése miatt felszabaduló mérgező gáz következtében.
A gyógyszermérgezések jelentős része szándékos öngyilkossági kísérlethez köthető. A nemek közötti különbség itt különösen markáns:
- Nők: 42 eset szándékos gyógyszermérgezés
- Férfiak: 19 eset szándékos gyógyszermérgezés
A kábítószer-használathoz köthető mérgezések mögött jellemzően függőség áll, de előfordulnak szándékos önkárosító esetek is. Tavaly 11 férfi és 6 nő szorult orvosi ellátásra szerhasználati függőség miatt. Szándékos mérgezés kábítószerrel is előfordult: egy férfi amfetaminszármazék, egy nő pedig ismeretlen összetételű, úgynevezett „füves cigaretta” fogyasztása miatt került ellátásra. Az alkohol továbbra is az egyik leggyakoribb mérgezési ok. A vármegyei adatok szerint:
- Függőség miatt: 33 férfi és 22 nő került kórházba
- Szándékos alkoholmérgezés: 2 férfi esetében történt, nőknél ilyen nem szerepel a statisztikában
A legkisebbek a legkiszolgáltatottabbak
Országosan 1199, 14 év alatti gyermek került orvosi ellátásra mérgezés miatt, ami az összes eset mintegy 12 százaléka. A legérintettebb korcsoport az 1–4 éveseké, akik a gyermekmérgezések több mint feléért felelősek. A leggyakoribb okok között szerepelnek:
- gyógyszerek (őrizetlenül hagyott készítmények, vitaminok, felnőtt gyógyszerek),
- háztartási tisztítószerek (színes, vonzó csomagolású fertőtlenítők, mosószerek),
- vegyi anyagok (nem megfelelően tárolt műszaki folyadékok, például fagyálló).
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.