Láthatatlan gyilkos csapott le egy magyar városra, lépett a kormányhivatal

A Vas Vármegyei Kormányhivatal azonnali védelmi intézkedéseket vezetett be Oladi platón. Egy rákkeltő, mérgező anyag, az azbeszt miatt egészségügyi vészhelyzet alakult ki. Az egészségügyi kockázatok csökkentése érdekében ingyenesen biztosítanak magas szűrési fokozatú FFP2-es és FFP3-as védőmaszkokat a környéken élőknek. A Vaol.hu összeszedte, hol és milyen módon juthatnak hozzá a lakók a védőfelszereléshez.

Mérgező anyag terjeng egy magyar városban, már osztják a maszkokat

Így került ennyi azbeszt Szombathelyre

Ahogy írtuk, útfelújítást indítottak a Vas vármegyei városban. Az útburkolathoz felhasznált antigorit kedvező árú, praktikus megoldásnak tűnt. Az alapanyagot Ausztriából hozták be.

Állítólag sem a megrendelői oldalon, sem a kivitelezésben részt vevők nem tudtak arról, hogy az anyag azbesztet tartalmaz.

A feltételezések szerint még a bányákban sem ismerték a szennyezés kockázatát, és csak a közelmúltban szigorodó uniós előírások nyomán derült ki a probléma.

A szükséges feljelentéseket már megtették, így a felelősség megállapítása jelenleg is vizsgálat tárgya.

Így öl a mérgező azbeszt, a láthatatlan gyilkos

Az azbeszt már alattomos veszélyforrásnak számít számos magyar otthonban. A szabad szemmel nem látható rostok a levegőbe jutva belélegezhetők, és akár csak hosszú évekkel vagy évtizedekkel később okozhatnak súlyos, nem ritkán halálos betegségeket,

köztük tüdőkárosodást és daganatos elváltozásokat.

Kik jogosultak az ingyenes maszkokra?

A kormányhivatal tájékoztatása szerint a védőfelszerelésre azok a lakosok jogosultak, akik az érintett területen élnek. Az átvételhez a lakcímkártyát is be kell mutatni.

Mi van a csomagban?

A levegőben terjedő veszélyes részecskék ellen a hatóság FFP2-es és FFP3-as maszkokat biztosít. Minden jogosult lakos egy olyan csomagot kap, amelyben 2 darab FFP2-es és 2 darab FFP3-as védőmaszk található.

Hol lehet átvenni?

A csomagokat a Vas Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályán lehet átvenni Szombathelyen, a Sugár út 9. szám alatt, a főbejáratnál lévő portán.

Mikor vehetők át a maszkok?

Az átvételre két napon biztosítanak lehetőséget:

szerdán 12 és 18 óra között,

csütörtökön 8 és 18 óra között.

Mi történik, ha valaki nem tud elmenni érte?