Még mindig erre vár a pereskedő Miló Viki

A bíróság Miló Vikinek adott igazat abban a perben, amelyet a kutyája elveszített kölykei miatt indított. Erről korábban mi is beszámoltunk, amit ide kattintva olvashat. Az ügy lényege, hogy az állatorvos a megállapítás szerint túl korán végezte el Vénusz császármetszését, emiatt pedig a csivavakölykök nem élték túl a beavatkozást. Az ítéletben kimondták: az állatorvos hibázott, és felelősség terheli a történtekért, Miló Vikinek pedig kártérítés jár – idézte fel a Blikk.

Miló Viki folytatná a kutyatenyésztést

Miló Viki számára hatalmas trauma volt a kiskutyák elvesztése. Mint mondta, az elmúlt három évben egyetlen nap sem telt el úgy, hogy ne jutottak volna az eszébe, és a történteket a mai napig nem tudta feldolgozni.

Például tegnap is velük álmodtam. A mai napig látom őket, és a telefonomból képtelen vagyok kitörölni a halott kiskutyák fotóját. Sírhatnékom van. Egyszerűen nem tudok elmenni amellett, hogy az állatorvos hibájából elvesztettem őket, és majdnem ez történt az anyjukkal, Vénusszal is"

– közölte.

„Nekem nagyon fontosak voltak a kiskutyák, ugyanis egy nagy álmomat akartam velük megvalósítani. A nagymamájuk általam lett világgyőztes csivava, a nagypapájuk pedig többszörös champion. Hogy a tervezett alom nem jött össze, az nemcsak nekem veszteség, hanem azoknak is, akik vártak a kölykökre.

Soha nem fogom elfelejteni, hogy a programozott császármetszés napján a rendelőben közölték velem, hogy nem tudták megmenteni a három kiskutyus életét,

majd a doktornő mosolyogva mondta, hogy „jaj, de a szukával nincsen baj, Vénusz jól van” – idézte fel Miló Viki.

Miló Viki szerint Vénusszal semmilyen probléma nem volt, az időpontot pedig az állatorvos jelölte ki számukra. Később derült ki számára, mi állhatott ennek hátterében. Ezt mondta: „Aznap ugyanis a doktornő elutazott, és még előtte el akarta végezni a műtétet. Csakhogy erről én később értesültem. Az általam felkért igazságügyi szakértő pedig megállapította, hogy még csak 56 naposak voltak a kiskutyák,

és meg kellett volna várni minimum az 58. napot, hogy a tüdejük is kifejlődjön.

Életem harmadik alma ez lett volna, bíztam benne, hogy a doktornőnél a kutyám a legjobb kezekben van."