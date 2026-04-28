Még mindig erre vár a pereskedő Miló Viki

A bíróság Miló Vikinek adott igazat abban a perben, amelyet a kutyája elveszített kölykei miatt indított. Erről korábban mi is beszámoltunk, amit ide kattintva olvashat. Az ügy lényege, hogy az állatorvos a megállapítás szerint túl korán végezte el Vénusz császármetszését, emiatt pedig a csivavakölykök nem élték túl a beavatkozást. Az ítéletben kimondták: az állatorvos hibázott, és felelősség terheli a történtekért, Miló Vikinek pedig kártérítés jár – idézte fel a Blikk.
Miló Viki számára hatalmas trauma volt a kiskutyák elvesztése. Mint mondta, az elmúlt három évben egyetlen nap sem telt el úgy, hogy ne jutottak volna az eszébe, és a történteket a mai napig nem tudta feldolgozni.
Például tegnap is velük álmodtam. A mai napig látom őket, és a telefonomból képtelen vagyok kitörölni a halott kiskutyák fotóját. Sírhatnékom van. Egyszerűen nem tudok elmenni amellett, hogy az állatorvos hibájából elvesztettem őket, és majdnem ez történt az anyjukkal, Vénusszal is"
– közölte.
A profi ökölvívó világbajnok Miló Vikinek még a kutyái is világbajnokok
„Nekem nagyon fontosak voltak a kiskutyák, ugyanis egy nagy álmomat akartam velük megvalósítani. A nagymamájuk általam lett világgyőztes csivava, a nagypapájuk pedig többszörös champion. Hogy a tervezett alom nem jött össze, az nemcsak nekem veszteség, hanem azoknak is, akik vártak a kölykökre.
Soha nem fogom elfelejteni, hogy a programozott császármetszés napján a rendelőben közölték velem, hogy nem tudták megmenteni a három kiskutyus életét,
majd a doktornő mosolyogva mondta, hogy „jaj, de a szukával nincsen baj, Vénusz jól van” – idézte fel Miló Viki.
Miló Viki szerint Vénusszal semmilyen probléma nem volt, az időpontot pedig az állatorvos jelölte ki számukra. Később derült ki számára, mi állhatott ennek hátterében. Ezt mondta: „Aznap ugyanis a doktornő elutazott, és még előtte el akarta végezni a műtétet. Csakhogy erről én később értesültem. Az általam felkért igazságügyi szakértő pedig megállapította, hogy még csak 56 naposak voltak a kiskutyák,
és meg kellett volna várni minimum az 58. napot, hogy a tüdejük is kifejlődjön.
Életem harmadik alma ez lett volna, bíztam benne, hogy a doktornőnél a kutyám a legjobb kezekben van."
Miló Vikit azt is bántja, hogy az állatorvos a történtek után nem kért tőle bocsánatot. Ezt különösen azért tartotta volna fontosnak, mert a bíróság jogerősen megállapította az orvosi műhibát, vagyis azt, hogy az állatorvos a kelleténél korábban végezte el a császármetszést.
Ezért a késedelmi kamatokkal és a perköltség rájuk eső részével együtt összesen 2,8 millió forint kártérítést ítéltek meg nekem idén március 10-én. Az összeget tizenöt napon belül meg kellett volna kapnom, ám a doktornőt foglalkoztató cég időközben felszámolás alá került, így semmi reményem arra, hogy megkapom a pénzemet"
– mondta az egykori sportoló.
Tönkrementem anyagilag, a károm – a kiskutyák teljes ára és a perköltség – mintegy 7,5 millió forint, de rámentem erre lelkileg is. Két és fél évre leállt a tenyészetem. Minden álmom összedőlt"
– tette hozzá Miló Viki, aki szíve szerint folytatná a kutyatenyésztést, amit abbahagyott.
A Blikk újságírója elhatározta, hogy megkeresi az állatorvost, hogy elmondhassa az ő verzióját és mit gondol arról, hogy Miló Viki bocsánatkérést várt volna tőle. A doktornőt a munkahelyén, egy mogyoródi rendelőben nem sikerült elérni. Munkatársai azt ígérték, továbbítják neki az üzenetet, de a cikk megjelenéséig nem érkezett válasz tőle. Ezután annak a gödöllői cégnek a képviselőjét próbálták elérni, amely korábban foglalkoztatta az állatorvost, és amelynek a döntés szerint kártérítést kellene fizetnie. A vállalkozás valóban felszámolás alatt áll, levelük visszajött a cég e-mail-címéről.
