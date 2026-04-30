Őrület a Mol Campusnál: felmászott a tetejére, majd leugrott egy férfi – videóval

Döbbenetes akció zajlott le kedd este Budapesten. Az ejtőernyős ugrás a Mol Campus tetejéről történt, amely komoly biztonsági kérdéseket vet fel.

Felmászott a Mol Campus tetejére, majd a mélybe vetette magát Fotó: MW

Feljutott a Mol Campus tetejére

A külföldi férfi az Instagram-posztja szerint bejutott a MOL Campus épületébe, majd felmászott annak tetejére. Többen lentről figyelték, ahogy a rövidnadrágos fiatal elindul felfelé a torony vaskonstrukcióján, majd felérve a mélybe veti magát.

A férfi az ugrást követően ejtőernyővel ereszkedett le, és az épület melletti parkolóban landolt. Az esetről videó is készült, amely a Instagramon terjed.

Durva állításokat tett a biztonságról

Az ejtőernyős később az Instagram-oldalán számolt be a történtekről, és egészen elképesztő dolgokat állított. Azt írta, hogy a biztonságiak egy része inkább végignézte az akciót, mintsem megakadályozta volna, sőt voltak, akik felmentek utána a tetőre is.

Állítása szerint az ugrás után üldözni kezdték, egészen az autójáig futottak utána. Bejegyzésében egy trágár, sokkoló kijelentést is tett: azt állította szabad fordításban, hogy a biztonságiakat vezető hölgy „teljesen beindult” tőle.

Sajtóinformációk szerint a BRFK az ejtőernyős ugrás körülményeinek és feltételeinek szabálytalanságai miatt a külföldi férfival szemben szabálysértési eljárást indított.

