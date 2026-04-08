Mi történhetett? Molnár Piroska rejtélyes sorai aggodalomra akadnak okot

Megdöbbentő versidézetet tett közzé közösségi oldalán a 80 éves művésznő, aki Csoóri Sándor soraival vallott fájdalomról és elmúlásról. A bejegyzés láttán barátai és híres kollégái – köztük Pogány Judit és Grylluss Dorka – azonnal aggódni kezdtek és segítséget ajánlottak a színésznőnek. Molnár Piroska a kérdésekre végül csak annyit válaszolt: „Csak az élet!”. Az utóbbi időben egyre több nehézséget okoznak számára az egészségügyi problémák és a bot használata mellett már több segítségre van szüksége a mindennapokban, ami láthatóan lelkileg is megviseli a Nemzet Színészét – írta a Blikk.hu.

Molnár Piroska barátai aggódnak a színésznőért

Molnár Piroska nehéz vallomása

A Nemzet Színésze őszintén beszélt arról, hogy a kora és egészségi állapota miatt a mindennapok egyre nagyobb küzdelmet jelentenek számára. Bár a memóriája és a szeme kiváló, így jelenleg is nyolc darabban játszik, beismerte, hogy a térd- és szívműtétek, valamint a beépített pacemaker után már a kerekesszék használata is fontolóra került a civil életében.

Molnár Piroska szerint bár a munkáját alázattal végzi a közönségért, a színpadi létben már egyre kevesebb örömet talál.

