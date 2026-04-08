Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Mi történhetett? Molnár Piroska rejtélyes sorai aggodalomra akadnak okot

8 perce
Olvasási idő: 4 perc
Aggasztó sorokkal rázta meg követőit a közösségi oldalán a közkedvelt művésznő, aki egy halálról és fájdalomról szóló verssel adott hangot borús gondolatainak. Barátai és kollégái azonnal a támogatásukról biztosították a színésznőt, miután a rejtélyes bejegyzés miatt sokan aggódni kezdtek Molnár Piroska állapota miatt.
Megdöbbentő versidézetet tett közzé közösségi oldalán a 80 éves művésznő, aki Csoóri Sándor soraival vallott fájdalomról és elmúlásról. A bejegyzés láttán barátai és híres kollégái – köztük Pogány Judit és Grylluss Dorka – azonnal aggódni kezdtek és segítséget ajánlottak a színésznőnek. Molnár Piroska a kérdésekre végül csak annyit válaszolt: „Csak az élet!”. Az utóbbi időben egyre több nehézséget okoznak számára az egészségügyi problémák és a bot használata mellett már több segítségre van szüksége a mindennapokban, ami láthatóan lelkileg is megviseli a Nemzet Színészét – írta a Blikk.hu.

20240805 TahitótfaluVánya bácsi – Buborékkeringő című film forgatása.fotó: Szabolcs László (SZL)MW Bulvárképen: Molnár Piroska színésznő
Molnár Piroska barátai aggódnak a színésznőért
Molnár Piroska nehéz vallomása

A Nemzet Színésze őszintén beszélt arról, hogy a kora és egészségi állapota miatt a mindennapok egyre nagyobb küzdelmet jelentenek számára. Bár a memóriája és a szeme kiváló, így jelenleg is nyolc darabban játszik, beismerte, hogy a térd- és szívműtétek, valamint a beépített pacemaker után már a kerekesszék használata is fontolóra került a civil életében. 

Molnár Piroska szerint bár a munkáját alázattal végzi a közönségért, a színpadi létben már egyre kevesebb örömet talál.

Miközben a hazai művészvilág Molnár Piroska aggasztó sorai miatt aggódik, egy másik tragikus ügyben is új részletek láttak napvilágot, miután kiderült, hogy egy szurdok mélyén találták meg az egykori valóságshow-szereplő, Lovas Annabella holttestét.

 

