Fordulat a Morrison’s 2-beli gyilkosság ügyében

A vád szerint a 39 éves, ittas állapotban lévő férfi 2025 novemberében a Morrison's 2 dohányzójában szólalkozott össze áldozatával. A támadó váratlanul, nagy erővel ütötte arcon a fiatalembert, aki a kezeit ekkor éppen a háta mögött összekulcsolva tartotta, így védekezni sem tudott a végzetes erejű támadás ellen – írta a Bors.

Gyilkosság a Morrison's 2-ben: a tetthelyen sokan buliztak aznap éjjel

Halálos ütés a Morrison's 2-ben

A tragédia pillanatok alatt zajlott le: a támadó második, állkapcsot érő ütése után az áldozat azonnal elvesztette eszméletét és a kemény térkőre zuhant.

Bár a szórakozóhely egészségügyi személyzete és a gyorsan kiérkező mentősök is mindent megfontoltak a megmentése érdekében, a fiatal férfi a kórházban meghalt a brutális erejű ökölcsapások következtében.

Mint korábban megírtuk, véget ért a nyomozás az ügyben. A Fővárosi Főügyészség a mai napon emberölés bűntette miatt nyújtotta be a vádiratot a bíróságra, amelyben letöltendő börtönbüntetést indítványozott az elkövetőre. Az ügyészség emellett javasolta, hogy a férfit zárják ki a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből, valamint kötelezzék a nyomozás során felmerült, közel egymillió forintos bűnügyi költség megfizetésére.