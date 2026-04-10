Még a gyilkosnak állt feljebb, hogy megverték a kidobók a Morrison's 2-ben

A Blikk birtokába került egy belső kamerafelvétel a Morrison’s 2-ből, amelyen az látható, mi történt közvetlenül Gábor halála előtt. A felvételen a fiatal férfi már A. Lászlóval áll szemben, aki alig egy perccel később bevitte a végzetes ütést. A lap korábbi beszámolója szerint akkor robbant ki a balhé köztük, amikor az áldozat a vele érkező nő védelmére kelt, miután A. László sértő megjegyzést tett rá. A nyomozók több érintettet is tanúként hallgattak ki, köztük azt a lányt is, akit megvédett. Ezeknek a vallomásoknak a tartalmát most ismerhette meg az áldozat családjának jogi képviselője.
Az egyik lány fájlalta a lábát, a barátnőjéhez pedig odament A. László és kérdezte, mi történt. Azt a választ kapta, hogy a lány biztos félrelépett, amire viccelődve, nevetve azt felelte magáról, hogy ő már nem szokott 'félrelépni', mert családja van. Gábor emiatt szólt oda a férfinek, hogy mi olyan vicces ebben”
– mondta a bulvárlapnak dr. Lichy József, miután többek között elolvashatta az érintettek tanúvallomásait.
A vita után nagyon gyorsan elmérgesedett a helyzet. A. László, a Morrison's 2-s gyilkos, letette az italát, magához intette Gábort, majd kétszer is megütötte. A nyomozati iratok szerint már az első ütés akkora erejű volt, hogy végzetes sérülést okozott.
Az ütés erejét jól mutatja, hogy a tanúk szerint az áldozat feje természetellenes módon, szinte derékszögben tört hátra a gerincéhez képest.
A gyanúsított még a karjait is széttárta, mintha ünnepeltetné magát, majd tovább maradt a szórakozóhelyen, ivott és bulizott egészen addig, amíg a rendőrök el nem fogták.
A korábban bokasérülést szenvedett lány a vallomásában arról beszélt, pánikroham tört rá, amikor meglátta, mi történt Gáborral.
Zokogott a kihallgatásán a Morrison's 2-ben még "nagy királyt" játszó gyilkos
A zűrzavarban a párja próbálta megtudni, milyen állapotban van a földre került férfi, de nem engedték oda hozzá, a nő ekkor már aggódott. A támadó a pszichológus szakértőnek és a rendőrségi kihallgatásán is elmondta – utóbbin többször elsírta magát –, hogy 17 éves korában egy sniccerrel hasba szúrták. Feltehetően ezzel az előadással próbált szánalmat kelteni a nyomozókban saját maga iránt.
A szakértőnél nem arról beszélt, hogy agyonütött egy embert, valójában azt sérelmezte rettenetesen, hogy utána őt megverték a biztonsági őrök, ezért feljelenti őket. A szakvélemény szerint olyan mértékű a felelősséghárítási attitűdje, hogy nincs bűntudata a balhé miatt, közömbösséget tanúsít a tragédia kapcsán. Sőt, inkább a saját sérelmeivel van elfoglalva"
– magyarázta dr. Lichy József.
A nyomozati anyagban olyan, a kamerafelvételből kimerevített képek is szerepelnek, amelyek lépésről lépésre megmutatják az egész támadást. Az iratok szerint az is egyértelműen látszik, hogy a támadó mit tett a gyilkosság után.
Nem az volt benne, hogy a tette után esetleg segítséget nyújtson. A szórakozóhely egészségügyis szakembere kezdte meg az áldozat újraélesztését és elmondta, közben nagyon zavarta, hogy tőle néhány méterre az őrök viaskodtak a támadóval"
– tette hozzá az ügyvéd.
