Még a gyilkosnak állt feljebb, hogy megverték a kidobók a Morrison's 2-ben

Egy korábbi, gyerekkorában elszenvedett késelésre vezeti vissza a saját agresszióját az a férfi, aki a vallomása szerint nem tűri, hogy bárki közel kerüljön hozzá. A Blikk úgy tudja, ő az, aki tavaly november végén a fővárosi Morrison’s 2 szórakozóhelyen megölte a barátaival bulizó Gábort. Az ügy nyomozását nemrég lezárták, az iratok alapján részletesen lehet rekonstruálni a történteket.
A Blikk birtokába került egy belső kamerafelvétel a Morrison’s 2-ből, amelyen az látható, mi történt közvetlenül Gábor halála előtt. A felvételen a fiatal férfi már A. Lászlóval áll szemben, aki alig egy perccel később bevitte a végzetes ütést. A lap korábbi beszámolója szerint akkor robbant ki a balhé köztük, amikor az áldozat a vele érkező nő védelmére kelt, miután A. László sértő megjegyzést tett rá. A nyomozók több érintettet is tanúként hallgattak ki, köztük azt a lányt is, akit megvédett. Ezeknek a vallomásoknak a tartalmát most ismerhette meg az áldozat családjának jogi képviselője. 

Gyilkosság a Morrison's 2-ben: a tetthelyen sokan buliztak aznap éjjel
Gyilkosság a Morrison's 2-ben: a tetthelyen sokan buliztak aznap éjjel
Fotó: Olvasói fotó

Az egyik lány fájlalta a lábát, a barátnőjéhez pedig odament A. László és kérdezte, mi történt. Azt a választ kapta, hogy a lány biztos félrelépett, amire viccelődve, nevetve azt felelte magáról, hogy ő már nem szokott 'félrelépni', mert családja van. Gábor emiatt szólt oda a férfinek, hogy mi olyan vicces ebben” 

mondta a bulvárlapnak dr. Lichy József, miután többek között elolvashatta az érintettek tanúvallomásait.

A vita után nagyon gyorsan elmérgesedett a helyzet. A. László, a Morrison's 2-s gyilkos, letette az italát, magához intette Gábort, majd kétszer is megütötte. A nyomozati iratok szerint már az első ütés akkora erejű volt, hogy végzetes sérülést okozott.

Az ütés erejét jól mutatja, hogy a tanúk szerint az áldozat feje természetellenes módon, szinte derékszögben tört hátra a gerincéhez képest. 

A gyanúsított még a karjait is széttárta, mintha ünnepeltetné magát, majd tovább maradt a szórakozóhelyen, ivott és bulizott egészen addig, amíg a rendőrök el nem fogták.

A korábban bokasérülést szenvedett lány a vallomásában arról beszélt, pánikroham tört rá, amikor meglátta, mi történt Gáborral. 

Zokogott a kihallgatásán a Morrison's 2-ben még "nagy királyt" játszó gyilkos

A zűrzavarban a párja próbálta megtudni, milyen állapotban van a földre került férfi, de nem engedték oda hozzá, a nő ekkor már aggódott. A támadó a pszichológus szakértőnek és a rendőrségi kihallgatásán is elmondta – utóbbin többször elsírta magát –, hogy 17 éves korában egy sniccerrel hasba szúrták. Feltehetően ezzel az előadással próbált szánalmat kelteni a nyomozókban saját maga iránt. 

Szánalmasan zokogott a kihallgatását a gyilkos
Szánalmasan zokogott a kihallgatását a gyilkos
Fotó: Facebook

A szakértőnél nem arról beszélt, hogy agyonütött egy embert, valójában azt sérelmezte rettenetesen, hogy utána őt megverték a biztonsági őrök, ezért feljelenti őket. A szakvélemény szerint olyan mértékű a felelősséghárítási attitűdje, hogy nincs bűntudata a balhé miatt, közömbösséget tanúsít a tragédia kapcsán. Sőt, inkább a saját sérelmeivel van elfoglalva"

 – magyarázta dr. Lichy József.

A nyomozati anyagban olyan, a kamerafelvételből kimerevített képek is szerepelnek, amelyek lépésről lépésre megmutatják az egész támadást. Az iratok szerint az is egyértelműen látszik, hogy a támadó mit tett a gyilkosság után.

Nem az volt benne, hogy a tette után esetleg segítséget nyújtson. A szórakozóhely egészségügyis szakembere kezdte meg az áldozat újraélesztését és elmondta, közben nagyon zavarta, hogy tőle néhány méterre az őrök viaskodtak a támadóval"

 – tette hozzá az ügyvéd.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

