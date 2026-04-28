Tragikus motorbalesetben halt meg a köztiszteletben álló képviselő

Gyászba borult a Felvidék, megdöbbentő haláleset rázta meg a helyi közösséget, amikor egy ismert és köztiszteletben álló képviselő tragikus körülmények között az életét vesztette. A motorbaleset során a politikus olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy már nem tudták megmenteni az életét. A megrázó haláleseről a Ripost számolt be.

Egy figyelmetlen kamionos miatt motorbalesetben halt meg Mazán László

Motorbalesetben hunyt el a képviselő

A halálos baleset április 22-én történt Szlovákiában, az Udvard és Érsekújvár közötti útszakaszon. A 49 éves Mazán László a motorjával haladt, amikor egy kamionnal ütközött, melynek következtében több métert repült, majd egy betonpadkának csapódott. A mentősök hosszasan próbálták újraéleszteni, de minden erőfeszítésük ellenére sem sikerült megmenteniük az életét.

Nem ő hibázott

A baleset körülményei egyelőre tisztázatlanok, azonban a beszámolók szerint a kamion sofőrje nem adta meg az elsőbbséget, így a képviselő vétlen lehetett tragikus ütközésben. Halálhírét sorra osztották meg a felvidéki magyar portálok.

Mazán Lázlót sokan ismerték és szerették a környéken. Aktív szerepet vállalt a település életében, minden rendezvényen jelen volt, és sokat tett a közösség fejlődéséért.

Egy ismerőse így emlékezett rá:

Lackót mindenki ismerte a környéken, minden rendezvényen ott volt, nagyon sokat segített a környék fejlesztésében, szívügye volt az egész, legyen szó akár a közművekről vagy éppen a helyi iskoláról.

A polgármester is búcsúzott

Udvard polgármestere, Kristína Fridriková is megrendülten búcsúzott tőle. Kiemelte, hogy a képviselő meghatározó szereplője volt a község mindennapjainak, és sokat tett annak fejlődéséért.

Az egyik képviselőtársa is megtörten reagált a halálhírére, kiemelve, hogy Mazán László hogy nemcsak kolléga, hanem biztos pont volt az életében:

Összetörtünk... Még ma sem fogom fel, nem hiszem el, talán soha nem is fogom, mert te nem, te nem mehettél el. Egy biztos pont voltál mellettem, 4 éven keresztül. Mi ketten tudjuk, hogy ez nem csak 4 év volt. Sokkal több.

Motorosok kísérik utolsó útjára

A helyi motoros közösség különleges módon búcsúzik tőle. Barátai és ismerősei motoros felvonulással kísérik majd utolsó útjára, hogy méltó módon emlékezzenek meg róla. A felhívás szerint arra kérnek mindenkit, hogy aki teheti: két keréken érkezzen és együtt, dübörgő motorokkal, méltó módon búcsúzzanak el tőle.

Barátok, ismerősök, motorosok... Nehéz szívvel kérünk benneteket, hogy csatlakozzatok hozzánk és jöjjetek el leróni tiszteleteteket elhunyt barátunk, László előtt. Gyertek motorral, hogy együtt kísérhessük utolsó útjára úgy, ahogyan megérdemli - dübörgő motorokkal és tisztelettel a szívünkben

– áll a közleményükben.