Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Friss! Elfogták a magyar határon a terrortámadás gyanúsítottját?

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

halálos motorbaleset

Még járt a motor, amikor rátaláltak a motorbalesetet szenvedett párra – képek, videó

13 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Életét vesztette egy motoros, utasa pedig életveszélyes sérüléseket szenvedett, amikor szombat este Kiskunhalas közelében letértek az útról. A helyszínre fiatalok értek oda először, akik azonnal értesítették a hatóságokat a motorbalesetről.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tragikus kimenetelű motorbaleset történt az 5408-as úton, amikor egy Kiskunhalas felől közlekedő pár lesodródott az úttestről. A jármű egy kanyarban irányíthatatlanná vált, áttért a szemközti sávba, végül az út menti bodzaültetvényben állt meg – írta a Baon.hu.

Halálos motorbaleset történt szombat este, az utas életét meg tudták menteni
Halálos motorbaleset történt szombat este, az utas életét meg tudták menteni
Fotó: Pozsgai Ákos/BAON

Tragikus motorbaleset Kiskunhalasnál

A kiskunhalasi tragédia helyszínére egy testvérpár talált rá, akik éppen fürdőbe tartottak, amikor az út mellett egy fénycsóvára lettek figyelmesek. A szántóföldön keresztül közelítették meg a roncsot, ahol egy súlyosan sérült nőt találtak az ültetvény oszlopai között. 

Miközben a férfi a segélyhívót tárcsázta, ápolónőként végzett húga leállította a még berregő motort és azonnal megkezdte a nő ellátását.

Ekkor vették észre a távolabb fekvő férfit is:

Odarohantam hozzá, amikor fölé hajoltam a sérült férfinak, hogy megnézzem, lélegzik-e, vett egy nagy levegőt és utána nem lélegzett tovább"

– nyilatkozta a fiatal nő.

Hamarosan három mentőautó is a helyszínre ért, de a motoros életét már ők sem tudták megmenteni. Az életveszélyesen megsérült nőt hosszú ellátás után a szegedi klinikára szállították. A rendőrség késő éjszakáig tartó helyszínelés mellett vizsgálja az eset körülményeit. A balesetről készült képeket ide kattintva tekintheti meg.

A hétvégi vidéki tragédiák után Budapesten is bekövetkezett a legrosszabb, Óbudán ugyanis a HÉV elgázolt egy kisfiút, akinek az életéért hiába küzdöttek a mentők, a kórházban meghalt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!