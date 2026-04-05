Még járt a motor, amikor rátaláltak a motorbalesetet szenvedett párra – képek, videó

Tragikus kimenetelű motorbaleset történt az 5408-as úton, amikor egy Kiskunhalas felől közlekedő pár lesodródott az úttestről. A jármű egy kanyarban irányíthatatlanná vált, áttért a szemközti sávba, végül az út menti bodzaültetvényben állt meg – írta a Baon.hu.

Halálos motorbaleset történt szombat este, az utas életét meg tudták menteni

Tragikus motorbaleset Kiskunhalasnál

A kiskunhalasi tragédia helyszínére egy testvérpár talált rá, akik éppen fürdőbe tartottak, amikor az út mellett egy fénycsóvára lettek figyelmesek. A szántóföldön keresztül közelítették meg a roncsot, ahol egy súlyosan sérült nőt találtak az ültetvény oszlopai között.

Miközben a férfi a segélyhívót tárcsázta, ápolónőként végzett húga leállította a még berregő motort és azonnal megkezdte a nő ellátását.

Ekkor vették észre a távolabb fekvő férfit is:

Odarohantam hozzá, amikor fölé hajoltam a sérült férfinak, hogy megnézzem, lélegzik-e, vett egy nagy levegőt és utána nem lélegzett tovább"

– nyilatkozta a fiatal nő.

Hamarosan három mentőautó is a helyszínre ért, de a motoros életét már ők sem tudták megmenteni. Az életveszélyesen megsérült nőt hosszú ellátás után a szegedi klinikára szállították. A rendőrség késő éjszakáig tartó helyszínelés mellett vizsgálja az eset körülményeit. A balesetről készült képeket ide kattintva tekintheti meg.

A hétvégi vidéki tragédiák után Budapesten is bekövetkezett a legrosszabb, Óbudán ugyanis a HÉV elgázolt egy kisfiút, akinek az életéért hiába küzdöttek a mentők, a kórházban meghalt.