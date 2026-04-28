Óriási csattanás törte meg a vasárnap éjszakát

Vasárnap este 20 óra környékén riasztották a horvát hatóságokat Suha Katalena térségébe, ahol egy 22 éves motoros életét vesztette egy súlyos balesetben. A fiatal férfi eddig tisztázatlan okok miatt lehajtott az útról, majd az árokba csapódott. A becsapódás következtében olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kiérkező mentők már nem tudtak segíteni rajta – számolt be a Sonline.hu.

Halálos baleset történt vasárnap, egy motoros csapódott árokba

Motoros baleset történt Horvátországban

A helyiek beszámolói szerint egyetlen erős csattanás törte meg az estét, ezt követően azonnal értesítették a hatóságokat. A mentőegységek és tűzoltók rövid időn belül megérkeztek, de a fiatal életét már nem lehetett megmenteni.

A motoros valószínűleg elvesztette uralmát a jármű felett, lesodródott az útról, és egy lakóházak mellett futó árokban állt meg.

A rendőrség teljes útzár mellett végezte a helyszínelést, amely órákon át tartott. A vizsgálat jelenleg is zajlik: azt is elemzik, szerepet játszhatott-e a gyorshajtás, figyelmetlenség vagy műszaki hiba. A tragédia mindössze néhány kilométerre történt a magyar határtól, Somogy vármegye közelében, Barcstól nagyjából 25 kilométerre.