Befolyásra hivatkozva munkát ígért, letartóztatást kapott

Újabb fordulatot vett egy olyan ügy, amely a munkaerő-kölcsönzés területéhez kapcsolódik és amelyben több személy is a hatóságok látókörébe került. A bíróság végül két gyanúsított esetében egy hónapra elrendelte a letartóztatást – írta az MTI.

17 ezer euros csalás volt a munkaerő-kölcsönzés

Fotó: Pixabay

Munkaerő-kölcsönzés és gyanús ígéretek

A gyanú szerint a vádlottak azt állították, hogy befolyásos kapcsolataik révén gyorsan és zökkenőmentesen tudják elintézni a munkavállaláshoz szükséges tartózkodási engedélyeket. Egy vállalkozótól ennek érdekében jelentős összeget, mintegy 17 ezer eurót vettek át előlegként.

A nyomozás adatai szerint az összeget nem a megígért célra fordították, hanem egymás között osztották szét. Az ügyben összesen négy embert hallgattak ki gyanúsítottként, közülük azonban végül kettővel szemben látták indokoltnak a legsúlyosabb kényszerintézkedést.

Az ügyészség szerint fennállt a veszélye annak, hogy a gyanúsítottak szabadlábon befolyásolhatják a bizonyítást, esetleg elrejtőznek. A bíróság egyetértett ezekkel az érvekkel és elrendelte a letartóztatásukat.

A döntés ugyanakkor még nem végleges, mivel a gyanúsítottak és jogi képviselőik fellebbezést jelentettek be. Az ügy további alakulása így a következő időszakban is figyelmet kaphat.

