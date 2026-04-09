Megölték a Nagy Ő sztárját? Egy rejtélyes idegennel találkozgatott

Két nappal ezelőtt derült ki, hogy a Spanyolországban, Gran Canarián tavaly márciusban, egy szurdokban talált holttest a 32 éves Lovas Annabelláé. A Nagy Ő sztárja meghalt, ami sokként érte közeli barátait, köztük Szalai Laurát is, akinek még a telefonban is elcsuklott a hangja, amikor a Story Magazin újságírója felhívta.

A Nagy Ő sztárja, Lovas Annabella megismerkedett valakivel a halála előtt

Szalai Laura elárulta, hogy még mindig sokkhatás alatt áll, de mostanra legalább már beszélni tud a történtekről. Sokat segített neki, hogy előző nap elment a pszichológusához, miközben az elmúlt napokban rengeteg üzenetet kapott, mert mindenki tőle kérdezte, igaz-e a hír, amelyről ő maga is csak két nappal korábban, a sajtóból értesült.

Bár tudta, hogy Annabella mentálisan nincs jól, arra egyáltalán nem számított, hogy már nem él.

Arról is beszélt, hogy a műsor után is tartották a kapcsolatot, sőt időközben barátok lettek. Ahogy most próbálja összerakni a részleteket, úgy látja, annyira közeli volt a viszonyuk, hogy az utolsó emberek között lehetett, akikkel Annabella még kommunikált. Elmondása szerint 2024 novemberének elején beszéltek utoljára. Annabella 2025 elején tűnt el.

Mindenkitől eltávolodott a Nagy Ő sztárja, de egy rejtélyes idegen feltűnt az oldalán

Szalai Laura azt is elárulta, hogy Annabella annak idején azt mondta neki, szeretne távolságot tartani az emberektől, és a betegsége után teljesen új fejezetet nyitna az életében. Laura ezt megértette, hiszen úgy gondolta, egy rákos megbetegedés után nemcsak testileg, hanem lelkileg is újjá kell épülnie az embernek. Később már úgy érezte, valószínűleg ő is bekerült abba a körbe, akiktől Annabella eltávolodott, ennek ellenére végig abban hitt, hogy egyszer majd érkezik válasz az üzeneteire. Saját bevallása szerint ő sosem engedte el a barátnőjét. Még januárban is írt neki, mit sem sejtve arról, hogy akkor már nem élt.

Szinte hallom a kedves hangját. Mindig olyan szeretetteljesen beszélt velem. Videótelefonáltunk és nagyon jókedvű volt. Úgy örült, hogy Mallorcán élek, hogy nem vagyunk messze egymástól, és terveztük a következő találkozónkat. Annyira hülyének érzem magam… Nagyon bánom, hogy nem kerestem meg az elmúlt egy évben a családját, holott valahol legbelül ott motoszkált bennem, hogy valami nincs rendben. De miatta nem tettem meg, mert tudtam, hogy távolságot akar tartani tőlük"

– tette hozzá a nő, hozzátéve: nem tudja, hogyan fogja mindezt feldolgozni.