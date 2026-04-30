Hatalmasat kaszált volna az a bűnszövetség, amelynek tagjai ellen vizsgálatot indított Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A dél-alföldi pénzügyi nyomozók egy olyan szövevényes csalássorozatot lepleztek le, amelynek során az elkövetők több mint 1 milliárd forint kárt okoztak az államkasszának – adta hírül a NAV közleménye alapján a Baon.hu.

Indokolatlanul magas áron történt gépbeszerzéseket vizsgált a NAV

A trükk pofonegyszerű volt: a mezőgazdasági vállalkozás hivatalos forgalmazóktól kért be árajánlatokat különböző gépekre, majd a dokumentumokat meghamisították, a vételárakat pedig közel a kétszeresére srófolták fel. A kamupapírokkal aztán hatalmas összegű állami támogatásokat szereztek, és brutális összegű áfát igényeltek vissza jogosulatlanul.

Számlagyárral próbálták elfedni a nyomokat a NAV elől

Azért, hogy ne bukjanak le azonnal, egy bonyolult számlázási láncot építettek ki. A külföldről behozott gépek papíron több cégen is átmentek, mire a „haszonhúzó” vállalkozáshoz kerültek. A nyomozók azonban több mint ezer munkaórát öltek abba, hogy átlássanak a szitán és bizonyítsák, a kifizetések csak színleltek voltak.

Lecsapott a törvény, bilincs kattant a reptéren

A NAV pénzügyi nyomozói 12 helyszínen tartottak kutatást és 2,4 milliárd forint értékben foglaltak le vagyontárgyakat és zároltak bankszámlákat.

Az akció egyik legdrámaibb pillanata a budapesti repülőtéren történt, ahol az egyik gyanúsítottat közvetlenül a külföldi útjáról hazaérkezve bilincselték meg. A hatóságok összesen öt embert hallgattak ki gyanúsítottként különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt. Közülük három főt a Kecskeméti Járásbíróság már le is tartóztatott.

Az elkövetők a bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett csalásért akár súlyos börtönéveket is kaphatnak.