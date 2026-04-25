Videóra vették a migránsok, hogy ájultra erőszakolnak egy nőt

Három migránst mondtak ki bűnösnek egy fiatal brit nő ellen elkövetett csoportos nemi erőszak ügyében. Az áldozat 2025. október 4-ének hajnalán elsodródott a barátaitól, és zavartan bolyongott a brightoni tengerparton. Olyan állapotban volt, hogy nem tudott védekezni. Ezt használta ki a 25 éves Ibrahim Alshafe, a 26 éves Abdulla Ahmadi és a 20 éves Karin Al-Danasurt, akiket a Hove Koronabíróságon cinikusnak, ragadozó jellegűnek és érzéketlennek neveztek – közölte a BBC.

Nemi erőszak áldozata lett egy fiatal nő Angliában (Illusztráció) Fotó: Pexels

Az ügy nagy port kavart a Szigetországban, főleg azután, hogy pár részlet nyilvánossá vált. Az áldozat elárulta a rendőröknek, mire emlékszik.

Azt mondta, leköpték, megrúgták, aztán megragadták a torkát a migránsok, miközben nevettek rajta.

A tárgyaláson így beszélt a bíró előtt miután a migránsok közül ketten, Alshafe és Ahmadi kitartottak amellett, hogy ő is akarta, azt állítva, hogy ő kezdeményezett, odament hozzájuk, megcsókolta és megérintette őket, majd a part felé indult velük:

Nem volt beleegyezésen alapuló, gonoszak és tönkretették az életemet.”

A meghallgatásán, egy paraván mögül pedig sírva ezt mondta:

A filmes arcát látom minden alkalommal, amikor lehunyom a szemem, ahogy rajtam nevet.”

Így cserkészték be az áldozatot a migránsok a csoportos nemi erőszakra

A vád szerint Alshafe és Ahmadi egy parti kunyhó mögött kapta el és erőszakolta meg az áldozatot. Társuk nem sokkal ezután jelent meg, és telefonjával videóra vette az egészet. Al-Danasurt azt próbálta elhitetni az esküdtekkel, hogy azért kezdett videózni, mert meg akarta állítani a támadást. Tagadta, hogy a nő szájába köpött, és „mocskos ribancnak” nevezte volna.

A 25 éves egyiptomi Ibrahim Alshafe-t és a 26 éves iráni Abdulla Ahmadit két-két rendbeli nemi erőszak miatt mondták ki bűnösnek.

A 20 éves egyiptomi Karin Al-Danasurtot négy vádpontban ítélték el. A bíróság szerint nem puszta szemlélője volt a történteknek: a felvétel készítésével és a viselkedésével bátorította az erőszaktevőket.

