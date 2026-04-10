Magyar nyugdíjas banda lopott az osztrák államtól, az egyik férfi szökésben van

Három fős, 73-74 évesekből álló magyar nyugdíjas banda kopasztotta meg az osztrák államot. Összesen 57 600 eurót, átszámítva mintegy 23 millió forntot akasztottak le az ausztriai társadalombiztosítási rendszerről – írta meg a Blikk.

Nyugdíjas banda fosztogatta az osztrák államot, egyikük szökésben van

A nyugdíjas csalók még az államot is beperelték

A bűnözők alapötlete egyszerű volt: hárman bejelentkeztek egy osztrák lakcímre, így jogot formáltak a támogatásokra, amelyeket szép lassan el is kezdtek igényelni. Ezek jellemzően egyéb szociális támogatások voltak, amelyek nem jelentenek nagy pénzt, ám a költségek is kicsit voltak. Amikor ugyanis a nyomozók kivonultak a lakcímre az alsó-ausztriai Breitenstein városában, akkor egy olyan lakás látványa fogadta őket, amelyben sem folyóvíz, sem villany nem volt.

Az erre a címre érkező küldeményeket pedig Magyarországra továbbították

– közölte az alsó-ausztriai rendőrség.

A hatóság kiderítette: a három férfi sosem élt az ingatlanban, Magyarországon laktak, ám magyar címük mellett németországi, szlovák, svéd címeket is megadtak, ahol szintén megpróbálkoztak a trükközéssel.

Egy breitenaui férfit is beszerveztek: a feladata az volt, hogy azokat a leveleket, amiket a csalók Magyarországról küldtek az osztrák hivatalokba, kibontsa, áttegye egy másik borítékba, majd – immár Ausztriában – újra postára adja azokat.

A társadalombiztosító egy idő után megneszelte a dolgot, ezért leállította a juttatások kifizetését. Ám a nyugdíjas csalók váratlan lépésre szánták el magukat:

beperelték az osztrák államot a bécsújhelyi bíróságon.

Végül a rendőrség elkapta a banda két tagját, egyikük vissza is fizetett 18 ezer eurót, vagyis több mint 7 millió forintot, ám harmadik társuk azóta is szökésben van.

Bár ezek a nyugdíjas bűnözők alaposan bepalizták az osztrák államot, inkább az a jellemző, hogy a szépkorúak áldozatok, semmint elkövetők.