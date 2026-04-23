Az elmúlt időszakban több bejelentés is érkezett a Győri Rendőrkapitánysághoz arról, hogy úgynevezett trükkös tolvajok garázdálkodnak a városban. Az elkövetők sokféle ürüggyel próbálnak bejutni, elsősorban nyugdíjasok lakásába. Miután ajtót nyitnak nekik és beengedik őket, egyikük beszélgetéssel eltereli a kiszemelt áldozat figyelmét, miközben a másik gyorsan átnézi a szobákat, és ellopja a pénzt és az értékes dolgokat. Ha végzett, pillanatok alatt eltűnnek a lakásból a Police.hu oldalra kitett felhívás szerint.

Nagy bajba kerülhetnek a magyar nyugdíjasok (illusztráció, MI-generált kép)

Fotó: ChatGPT

Földönfutóvá tehetnek egy nyugdíjast

A rendőrök azt kérik, ne higgyék, hogy a félretett pénz biztonságban van a ruhásszekrényben lógó kabát zsebében, a fűszertartóban, a mosógépben vagy akár a hűtőben. Idegenekkel szemben mindig legyenek bizalmatlanok és körültekintők, még akkor is, ha az illető elsőre kedvesnek vagy meggyőzőnek tűnik, ismeretlen embert pedig semmilyen körülmények között ne engedjenek be az otthonukba! Ellenkező esetben könnyen előfordulhat, hogy egyetlen figyelmetlen pillanat alatt eltűnik az a megtakarítás, amelyet hosszú évek munkájával tettek félre.

A leggyakrabban előforduló történetek, amelyekkel a fosztogatók az áldozataik lakásába bebocsátást nyerhetnek:

Korábbi munkatársként, szomszédként, vagy más jellegű régi kapcsolatként bemutatkozó személy, aki a sértett idősebb korával járó rossz emlékezetére, illetve empátiájára épít.

Különböző javítási munkálatokra hivatkozva kérhetnek bebocsátást a tolvajok, ennek megbeszélése céljából nyernek bebocsátást, és viszik el az értékeket.

Gyakran hivatkoznak az idegenek rosszullétre, kérnek egy pohár vizet, vagy, hogy a lakásban megpihenjenek, míg jobban lesznek, vagy értük jön a rokonuk. Ezzel a sértett együttérzését kihasználva férkőznek a bizalmukba.

Vásárlás vagy eladás ürügyével mennek az idős, leginkább egyedül élő emberekhez, akiket akár az utcán is megszólítanak, majd miután a bizalom kiépül, a lakásán keresik fel áldozatukat, és meglopják.

Kérjük, hogy figyeljenek a lakókörnyezetükben megjelenő, gyanúsan viselkedő idegenekre! A becsengető idegenekkel mindig legyenek elővigyázatosak!