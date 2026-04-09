Véget ért a Nemzeti Petíció: elsöprő erejű üzenet Brüsszelnek

Képtelen feldolgozni kisfia tragédiáját annak a gyereknek az apukája, akit a saját anyukája gyilkolt meg külföldön. Ebben az évben már iskolába menne az olaszországi gyerekgyilkosság kis áldozata. Most szólalt meg az édesapja a Borsnak.
Ahogy az Origo is megírta, egy magyar nő 2021-ben egy az egyik Perugia melletti településen, Po’ Bandinóban megölte kétéves kisfiát. Az olaszországi gyerekgyilkosság elkövetője azért menekült el a kis Alexszel, mert a gyermekelhelyezési perben az apjánál akarták elhelyezni a gyereket, és Bradács Katalin ezt nem tudta elfogadni. Ennek már 5 éve. Most szólalt meg a kisfiú még mindig gyászló apukája a Borsnak

Bradács Katalin és kisfiú: az olaszországi gyerekgyilkosság elkövetője és áldozata
Fotó: BORS/olvasói fotó

A korábban pszichiátriai kezelésre szoruló pornószínésznő telefonon kereste fel a férfit, és megpróbálta nála elérni, hogy a bírósági döntésben rögzítettnél többször láthassa a gyermekét. A férfi erre úgy reagált, visszatérhetnek rá, ha a nő meggyógyult, vagy jobban lesz. Ettől borult el Bradács Katalin agya. 

Több késszúrással végzett a babakocsiban alvó gyerekkel, majd a halott kisfiúról készült fotót több ismerősének elküldte, végül a kis holttestet egy élelmiszerbolt pénztári futószalagjára tette. 

A nő Olaszországban tölti jogerős börtönbüntetését. Legutóbb az állt a róló szóló hírekben, hogy a börönhierarchia legalján sem tudja befogni a száját a gyerekgyilkos. 

Iskolába menne már az olaszországi gyerekgyilkosság áldozata

Eközben az áldozat édesapja még mindig gyászol. Öt éve nem tudta feldolgozni a történteket, fájdalma az eltelt évek alatt mit sem csökkent.

Naponta kijárok Alex sírjához a temetőbe, és minden alkalommal viszek virágot, és mécsest is gyújtok. Képtelen vagyok túllépni a tragédián. Egy ártatlan, védtelen, és szeretetre méltó kisfiú halt meg"

– mondta Norbert a bulvárlapnak.

Az apa ezekben a hetekben a megszokottnál is többször gondol a kisfiára, hiszen most kellene arról döntenie, hogy Alex a körzeti iskolában kezdje-e meg az első osztályt, vagy másik intézményt válasszanak neki.

Azt hiszem, a gyászom valamennyi elmaradó életesemény kapcsán felerősödik. Tudom, hogy nem lehetek ott Alex ballagásán, nem látom őt felnőni, és esküvője sem lesz. Az anyja a legjobb helyen, börtönben van. A gyilkosság után nem kért bocsánatot, igaz, a kegyetlen tettét semmivel sem tudná igazolni. Nem vagyok rá kíváncsi, és azt szeretném, hogy soha ne is próbálja velem felvenni a kapcsolatot"

– fejezte be a férfi.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

