Ahogy az Origo is megírta, egy magyar nő 2021-ben egy az egyik Perugia melletti településen, Po’ Bandinóban megölte kétéves kisfiát. Az olaszországi gyerekgyilkosság elkövetője azért menekült el a kis Alexszel, mert a gyermekelhelyezési perben az apjánál akarták elhelyezni a gyereket, és Bradács Katalin ezt nem tudta elfogadni. Ennek már 5 éve. Most szólalt meg a kisfiú még mindig gyászló apukája a Borsnak.

Bradács Katalin és kisfiú: az olaszországi gyerekgyilkosság elkövetője és áldozata

A korábban pszichiátriai kezelésre szoruló pornószínésznő telefonon kereste fel a férfit, és megpróbálta nála elérni, hogy a bírósági döntésben rögzítettnél többször láthassa a gyermekét. A férfi erre úgy reagált, visszatérhetnek rá, ha a nő meggyógyult, vagy jobban lesz. Ettől borult el Bradács Katalin agya.

Több késszúrással végzett a babakocsiban alvó gyerekkel, majd a halott kisfiúról készült fotót több ismerősének elküldte, végül a kis holttestet egy élelmiszerbolt pénztári futószalagjára tette.

A nő Olaszországban tölti jogerős börtönbüntetését. Legutóbb az állt a róló szóló hírekben, hogy a börönhierarchia legalján sem tudja befogni a száját a gyerekgyilkos.

Iskolába menne már az olaszországi gyerekgyilkosság áldozata

Eközben az áldozat édesapja még mindig gyászol. Öt éve nem tudta feldolgozni a történteket, fájdalma az eltelt évek alatt mit sem csökkent.

Naponta kijárok Alex sírjához a temetőbe, és minden alkalommal viszek virágot, és mécsest is gyújtok. Képtelen vagyok túllépni a tragédián. Egy ártatlan, védtelen, és szeretetre méltó kisfiú halt meg"

– mondta Norbert a bulvárlapnak.

Az apa ezekben a hetekben a megszokottnál is többször gondol a kisfiára, hiszen most kellene arról döntenie, hogy Alex a körzeti iskolában kezdje-e meg az első osztályt, vagy másik intézményt válasszanak neki.

Azt hiszem, a gyászom valamennyi elmaradó életesemény kapcsán felerősödik. Tudom, hogy nem lehetek ott Alex ballagásán, nem látom őt felnőni, és esküvője sem lesz. Az anyja a legjobb helyen, börtönben van. A gyilkosság után nem kért bocsánatot, igaz, a kegyetlen tettét semmivel sem tudná igazolni. Nem vagyok rá kíváncsi, és azt szeretném, hogy soha ne is próbálja velem felvenni a kapcsolatot"

– fejezte be a férfi.