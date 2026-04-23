Olaszországi gyerekgyilkosság: holtan találtak egy elítéltet Bradács Katalin közelében

Az olaszországi gyerekgyilkosság történetéről több cikkben is beszámoltunk. Talán emlékszik rá, Bradács Katalin, az egykori pornószínésznő 2021-ben végzett kétéves gyerekével, Alexszel egy Perugia közelében fekvő falu elhagyatott házában. Megdöbbentő tette után szép szőke kisfia holttestét a városközpont egyik hipermarketébe vitte, ahol rátette az egyik pénztár futószalagjára. A nőt 16 év börtönbüntetésre ítélték, emellett három év kényszergyógykezelést is elrendeltek számára. A Bors számolt be arról a rejtélyes halálesetről, amely a nő közelében történt.

Bradács Katalin és kisfiú: az olaszországi gyerekgyilkosság elkövetője és áldozata

Bradács Katalint a perugiai Capanne börtönbe szállították, amelyet az olasz büntetés-végrehajtási intézetek között is kifejezetten kemény helynek tartanak. Az intézményben súlyos a túlzsúfoltság, gyakoriak az erőszakos konfliktusok, sok az elítélt – köztük számos észak-afrikai származású rab –, miközben az őrökből is hiány van. Az olaszországi gyerekgyilkos a rácsok mögött szinte azonnal a hierarchia legaljára csúszott, mert a kisfia megölése miatt még a többi gyilkos is megveti. Állítása szerint többször bántalmazták, és az őrök részéről is olyan büntetések érték, amelyeket jogtalannak tart.

Nem engednek dolgozni, pedig szeretném, ha lenne pénzem cigarettára és kávéra. A börtönben van egy csomó tanfolyam, de engem az iskolába járástól is eltiltottak"

– mondta korábban a Borsnak, amelynek azt is elárulta, hogy volt idő, amikor önmaga ellen fordult, amiben a lelkiismeret-furdalás mellett a teljes reménytelenség is szerepet játszott.

Rejtélyes haláleset történt az olaszországi gyerekgyilkosság elkövetje mellett

Az április 20-án, hétfőn történt esemény még a börtönben tapasztalható általános feszültséget is háttérbe szorította, helyét a döbbenet és gyász vette át.

A női részlegen, ahol Bradács Katalint is őrzik, holtan találtak egy 41 éves, terni származású elítéltet.

Bradács 71 másik női fogvatartottal van egy részlegen, a napközben nyitott zárkák miatt pedig legalább látásból ismerhette a nőt. Bár az első orvosi szakmegállapítások szerint természetes halálról van szó, az ügy részleteinek feltárására ombudsmani vizsgálat indult. Emellett az ügyészek is nyomoznak. Próbálják rekonstruálni a nő utolsó óráit. Egyelőre semmi sem biztos, csak az, hogy nem volt ismert betegsége, és a halála előtt rosszullétre sem panaszkodott.

A tragédia mélyen megérintette a börtön teljes intézményét, az őröket és a rabokat egyaránt. A fegyház kritikus problémákkal küzd és szinte tapintható a feszült légkör"

– idézte a bulvárlap a börtön igazgatójának, Giuseppe Caforiónak a szavait.