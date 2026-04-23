Olaszországi gyerekgyilkosság: holtan találtak egy elítéltet Bradács Katalin közelében

Az olaszországi gyerekgyilkosság történetéről több cikkben is beszámoltunk. Talán emlékszik rá, Bradács Katalin, az egykori pornószínésznő 2021-ben végzett kétéves gyerekével, Alexszel egy Perugia közelében fekvő falu elhagyatott házában. Megdöbbentő tette után szép szőke kisfia holttestét a városközpont egyik hipermarketébe vitte, ahol rátette az egyik pénztár futószalagjára. A nőt 16 év börtönbüntetésre ítélték, emellett három év kényszergyógykezelést is elrendeltek számára. A Bors számolt be arról a rejtélyes halálesetről, amely a nő közelében történt.
Bradács Katalint a perugiai Capanne börtönbe szállították, amelyet az olasz büntetés-végrehajtási intézetek között is kifejezetten kemény helynek tartanak. Az intézményben súlyos a túlzsúfoltság, gyakoriak az erőszakos konfliktusok, sok az elítélt – köztük számos észak-afrikai származású rab –, miközben az őrökből is hiány van. Az olaszországi gyerekgyilkos a rácsok mögött szinte azonnal a hierarchia legaljára csúszott, mert a kisfia megölése miatt még a többi gyilkos is megveti. Állítása szerint többször bántalmazták, és az őrök részéről is olyan büntetések érték, amelyeket jogtalannak tart.
Nem engednek dolgozni, pedig szeretném, ha lenne pénzem cigarettára és kávéra. A börtönben van egy csomó tanfolyam, de engem az iskolába járástól is eltiltottak"
– mondta korábban a Borsnak, amelynek azt is elárulta, hogy volt idő, amikor önmaga ellen fordult, amiben a lelkiismeret-furdalás mellett a teljes reménytelenség is szerepet játszott.
Rejtélyes haláleset történt az olaszországi gyerekgyilkosság elkövetje mellett
Az április 20-án, hétfőn történt esemény még a börtönben tapasztalható általános feszültséget is háttérbe szorította, helyét a döbbenet és gyász vette át.
A női részlegen, ahol Bradács Katalint is őrzik, holtan találtak egy 41 éves, terni származású elítéltet.
Bradács 71 másik női fogvatartottal van egy részlegen, a napközben nyitott zárkák miatt pedig legalább látásból ismerhette a nőt. Bár az első orvosi szakmegállapítások szerint természetes halálról van szó, az ügy részleteinek feltárására ombudsmani vizsgálat indult. Emellett az ügyészek is nyomoznak. Próbálják rekonstruálni a nő utolsó óráit. Egyelőre semmi sem biztos, csak az, hogy nem volt ismert betegsége, és a halála előtt rosszullétre sem panaszkodott.
A tragédia mélyen megérintette a börtön teljes intézményét, az őröket és a rabokat egyaránt. A fegyház kritikus problémákkal küzd és szinte tapintható a feszült légkör"
– idézte a bulvárlap a börtön igazgatójának, Giuseppe Caforiónak a szavait.
Ilyen a capannei börtön mindennapi valósága – szinte állandó a feszültség
- Egy-egy zárkában rendszerint három-négy embert helyeznek el, így fejenként alig három négyzetméternyi hely jut.
- A téli időszakban a fűtés több helyen sem működött megfelelően, sőt akadt olyan cella is, ahol egyáltalán nem volt meleg.
- Az umbriai börtönök az olaszországi túlzsúfoltság élmezőnyébe tartoznak, az intézetekben körülbelül 35 százalékkal több rab van a tervezettnél.
- Az erőszak rendszeres, a leggyakoribb börtönön belüli jogsértések közé az illegális telefonok tartása és a kések becsempészése tartozik.
- 2025-ben összesen 82 támadást regisztráltak, amelyeket a fogvatartottak a fegyőrök vagy egymás ellen követtek el.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.