perugia

Olaszországi gyerekgyilkosság: holtan találtak egy elítéltet Bradács Katalin közelében

Különös haláleset miatt riasztották az őröket a perugiai Capanne börtönben. A halott nő annak az intézetnek a rabja volt, ahol az olaszországi gyerekgyilkosság elkövetője, Bradács Katalin is ül.
perugiahalálesetholtan találtolaszországibradács katalincapannevizsgálatot indítgyerekgyilkosságbörtönRejtélyes halálesetek

Az olaszországi gyerekgyilkosság történetéről több cikkben is beszámoltunk. Talán emlékszik rá, Bradács Katalin, az egykori pornószínésznő 2021-ben végzett kétéves gyerekével, Alexszel egy Perugia közelében fekvő falu elhagyatott házában. Megdöbbentő tette után szép szőke kisfia holttestét a városközpont egyik hipermarketébe vitte, ahol rátette az egyik pénztár futószalagjára. A nőt 16 év börtönbüntetésre ítélték, emellett három év kényszergyógykezelést is elrendeltek számára. A Bors számolt be arról a rejtélyes halálesetről, amely a nő közelében történt. 

Bradács Katalin és kisfiú: az olaszországi gyerekgyilkosság elkövetője és áldozata
Fotó: BORS/olvasói fotó

Bradács Katalint a perugiai Capanne börtönbe szállították, amelyet az olasz büntetés-végrehajtási intézetek között is kifejezetten kemény helynek tartanak. Az intézményben súlyos a túlzsúfoltság, gyakoriak az erőszakos konfliktusok, sok az elítélt – köztük számos észak-afrikai származású rab –, miközben az őrökből is hiány van. Az olaszországi gyerekgyilkos a rácsok mögött szinte azonnal a hierarchia legaljára csúszott, mert a kisfia megölése miatt még a többi gyilkos is megveti. Állítása szerint többször bántalmazták, és az őrök részéről is olyan büntetések érték, amelyeket jogtalannak tart.

Nem engednek dolgozni, pedig szeretném, ha lenne pénzem cigarettára és kávéra. A börtönben van egy csomó tanfolyam, de engem az iskolába járástól is eltiltottak"

– mondta korábban a Borsnak, amelynek azt is elárulta, hogy volt idő, amikor önmaga ellen fordult, amiben a lelkiismeret-furdalás mellett a teljes reménytelenség is szerepet játszott.

Rejtélyes haláleset történt az olaszországi gyerekgyilkosság elkövetje mellett

Az április 20-án, hétfőn történt esemény még a börtönben tapasztalható általános feszültséget is háttérbe szorította, helyét a döbbenet és gyász vette át. 

A női részlegen, ahol Bradács Katalint is őrzik, holtan találtak egy 41 éves, terni származású elítéltet. 

Bradács 71 másik női fogvatartottal van egy részlegen, a napközben nyitott zárkák miatt pedig legalább látásból ismerhette a nőt. Bár az első orvosi szakmegállapítások szerint természetes halálról van szó, az ügy részleteinek feltárására ombudsmani vizsgálat indult. Emellett az ügyészek is nyomoznak. Próbálják rekonstruálni a nő utolsó óráit. Egyelőre semmi sem biztos, csak az, hogy nem volt ismert betegsége, és a halála előtt rosszullétre sem panaszkodott.

A tragédia mélyen megérintette a börtön teljes intézményét, az őröket és a rabokat egyaránt. A fegyház kritikus problémákkal küzd és szinte tapintható a feszült légkör"

 – idézte a bulvárlap a börtön igazgatójának, Giuseppe Caforiónak a szavait. 

Ilyen a capannei börtön mindennapi valósága – szinte állandó a feszültség

 

  • Egy-egy zárkában rendszerint három-négy embert helyeznek el, így fejenként alig három négyzetméternyi hely jut.
  • A téli időszakban a fűtés több helyen sem működött megfelelően, sőt akadt olyan cella is, ahol egyáltalán nem volt meleg.
  • Az umbriai börtönök az olaszországi túlzsúfoltság élmezőnyébe tartoznak, az intézetekben körülbelül 35 százalékkal több rab van a tervezettnél.
  • Az erőszak rendszeres, a leggyakoribb börtönön belüli jogsértések közé az illegális telefonok tartása és a kések becsempészése tartozik.
  • 2025-ben összesen 82 támadást regisztráltak, amelyeket a fogvatartottak a fegyőrök vagy egymás ellen követtek el.


Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

 

