Botrány a One Direction forgatásán: verekedés miatt állt le a munka

Félbeszakadt a Netflix nagyszabású dokumentumsorozatának forgatása, miután a stáb tagjai szerint Zayn Malik és Louis Tomlinson között tettlegességig fajult a feszültség. Az amerikai road trip-re tervezett produkció munkálatait határozatlan időre fel kellett függeszteni, mert a két zenész konfliktusa lehetetlenné tette a közös munkát a One Direction számára – írta a The Sun.co.uk.

Verekedés miatt kellett leállítani a One Direction-sorozat forgatását

Egymásnak estek a One Direction tagjai

A békés dokumentumfilm-forgatás akkor vált rémálommá, amikor Zayn Malik súlyosan megsértette Louis Tomlinson elhunyt édesanyját. A kegyeletsértő megjegyzés után elszabadultak az indulatok:

Tomlinson egy félreérthető mozdulatot tett, Malik pedig válaszul azonnal arcon ütötte egykori zenésztársát.

A férfi kezén lévő gyűrűk olyan mély sebeket és agyrázkódást okoztak, hogy Tomlinsont végül kórházba kellett szállítani.

A feszültség már évek óta izzott a tagok között, amit Liam Payne tragikus halála csak tovább mélyített.

A fájdalmas veszteség után a két énekes konfliktusa végleg pontot tett a reményekre: már biztos, hogy soha nem áll össze újra a One Direction.

Miközben a zeneipart a One Direction tagjainak botránya rázza meg, egy másik világsztár, Katy Perry körül is egyre súlyosabb vádak körvonalazódnak Ruby Rose legutóbbi kijelentései után.