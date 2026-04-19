Sokkoló!

Botrány a One Direction forgatásán: verekedés miatt állt le a munka

Bár sokáig mozifilmről pletykáltak, kiderült, hogy a Netflix egy dokumentumsorozaton dolgozott a fiúcsapat tagjaival. A forgatást azonban határozatlan időre leállították, miután Zayn Malik és Louis Tomlinson között tettlegességig fajult a konfliktus a One Direction sorozat kulisszái mögött.
one directionliam paynezayn maliklouis tomlinsonkonfliktusnetflixforgatásverekedés

Félbeszakadt a Netflix nagyszabású dokumentumsorozatának forgatása, miután a stáb tagjai szerint Zayn Malik és Louis Tomlinson között tettlegességig fajult a feszültség. Az amerikai road trip-re tervezett produkció munkálatait határozatlan időre fel kellett függeszteni, mert a két zenész konfliktusa lehetetlenné tette a közös munkát a One Direction számára – írta a The Sun.co.uk.

Louis Tomlinson, Harry Styles, Zian Malik, Liam Payne & Niall Horan of One Direction
Verekedés miatt kellett leállítani a One Direction-sorozat forgatását
Fotó: Capital Pictures / MediaPunch / Capital Pictures / MediaPunch

Egymásnak estek a One Direction tagjai

A békés dokumentumfilm-forgatás akkor vált rémálommá, amikor Zayn Malik súlyosan megsértette Louis Tomlinson elhunyt édesanyját. A kegyeletsértő megjegyzés után elszabadultak az indulatok: 

Tomlinson egy félreérthető mozdulatot tett, Malik pedig válaszul azonnal arcon ütötte egykori zenésztársát. 

A férfi kezén lévő gyűrűk olyan mély sebeket és agyrázkódást okoztak, hogy Tomlinsont végül kórházba kellett szállítani.

A feszültség már évek óta izzott a tagok között, amit Liam Payne tragikus halála csak tovább mélyített. 

A fájdalmas veszteség után a két énekes konfliktusa végleg pontot tett a reményekre: már biztos, hogy soha nem áll össze újra a One Direction.

Miközben a zeneipart a One Direction tagjainak botránya rázza meg, egy másik világsztár, Katy Perry körül is egyre súlyosabb vádak körvonalazódnak Ruby Rose legutóbbi kijelentései után.

 

 

