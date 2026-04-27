Kamera rögzítette az öngyilkosságot – megrázó részletek a négygyermekes családapa tragédiájáról

Amint arról hírt adtunk, mélyen megrázta a Nógrád vármegyei település lakóit, hogy egy elhunyt férfira találtak szombaton, a helyi posta környékén. A Blikk újabb, megrázó részleteket tudott meg a somoskőújfalui öngyilkosságról.

Öngyilkosság Somoskőújfalun: felakasztotta magát egy 35 éves férfi

Öngyilkos lett a négygyermekes családapa

Kiderült, hogy a 35 éves Jámbor Ádám a helyi posta épületétől nem messze, egy villanyoszlopra akasztotta fel magát. Tettét egy közeli ház biztonsági kamerája teljes egészében rögzítette, a felvételeket a rendőrök megnézték és másolatot készítettek róla.

A képeken az látszik hogy éjjel fél 3-kor egy férfi alsónadrágban és zokniban sétál az utcán, majd felmászik a villanyoszlopra, és egy kötéllel felakasztja magát.

Rossz társaság és drogproblémák

Chmell Artúr, az elhunyt barátja szerint Ádám drogproblémákkal küzdött, illetve rossz társaságba keveredett, ezért mentális és fizikai állapota aggasztóan hullámzó volt az utolsó időkben. A férfi magánélete évekkel ezelőtt került válságba, amikor harmadik gyermekük születése után hűtlen lett feleségéhez, Alexandrához. Bár a félrelépés után különköltöztek, és Ádám a barátnőjével folytatta életét, feleségétől sosem tudott igazán elszakadni. Rendszeresen visszajárt a családi fészekhez, találkozásaikat azonban állandó feszültség és veszekedések kísérték.

Alexandra a sérelmek ellenére is szüntelenül aggódott férjéért, ám nem adta fel a reményt. Még azon a végzetes éjszakán is a közös jövőről beszélgettek. Ádám ismét fogadkozott, hogy megváltozik, egy váratlan üzenet után azonban a férfi hirtelen távozott a házból.

Tíz perc múlva itt vagyok”

– búcsúzott, de az ígéretét már nem válthatta be.

Alexandra elaludt, és csak másnap reggel, a rendőrök kopogtatására ébredt. Ekkor szembesült a felfoghatatlan hírrel: Ádám hajnalban véget vetett az életének.

Árván maradt gyermekek

A gyászoló nő most egyedül maradt a négy gyermekkel. Alexandra előző kapcsolatából született kilencéves lánya, aki sajátjaként szerette a férfit, amikor meghallotta a rendőrök és édesanyja beszélgetését, csak ennyit kérdezett:

Akkor nekem most nincs apukám?”

A legkisebb fiú, a mindössze négyéves Attila pedig szombat óta folyamatosan könyörög az anyjának, hogy hívja haza az apját. Alexandra csak annyit tud mondani a gyermeknek:

Apa most már fentről vigyáz ránk.”

Ádám rengeteg kínozó kérdést és mázsás fájdalmat hagyott hátra. Az özvegynek most egyetlen kapaszkodója maradt: a gyerekek, akikért minden erejét össze kell szednie.