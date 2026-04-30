A kőröshegyi völgyhídról ugrott a mélybe az öngyilkos férfi

Sajtóértesülések szerint a férfi a viadukt pereméhez lépett, majd onnan vetette le magát. A helyszínre mentők és mentőhelikopter is érkezett, azonban a hatalmas magasságból történő zuhanás miatt már nem tudtak segíteni rajta és az öngyilkosság végzetes volt – írta a Sonline.hu.

Az öngyilkosság gondolata végül tettlegességig fajult

Vizsgálják az öngyilkosság körülményeit

A tragédia helyszínét a rendőrség biztosította és megkezdte az eset részleteinek feltárását. A hatóságok jelenleg is vizsgálják, mi vezethetett a történtekhez.

A kőröshegyi völgyhíd az ország egyik legismertebb műtárgya, azonban az elmúlt években több hasonló eset is történt itt.

Súlyos eset történt Baranya vármegyében is a hét elején. A tragédia egy pécsi lőtéren történt, ahol egy 43 éves, szentlőrinci férfi életveszélyes sérüléseket szenvedett.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.