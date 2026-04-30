Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Donald Trump hatalmas kijózanító pofont adott Friedrich Merznek

Érdekes

Szem nem marad szárazon: ezeket a retró képeket önnek is látnia kell! – galéria

öngyilkosság

A kőröshegyi völgyhídról ugrott a mélybe az öngyilkos férfi

6 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy megrendítő eset történt a kőröshegyi völgyhídon, ahol egy hatvan év körüli férfi a mélybe ugrott. Az öngyilkosság csütörtök reggel, nem sokkal fél kilenc előtt történt és azonnal riasztották a mentőegységeket.
Link másolása
Vágólapra másolva!
öngyilkosságkőröshegyi völgyhídtragédiaférfi

Sajtóértesülések szerint a férfi a viadukt pereméhez lépett, majd onnan vetette le magát. A helyszínre mentők és mentőhelikopter is érkezett, azonban a hatalmas magasságból történő zuhanás miatt már nem tudtak segíteni rajta és az öngyilkosság végzetes volt – írta a Sonline.hu.

Az öngyilkosság gondolata végül tettlegességig fajult
Fotó: Németh Levente

Vizsgálják az öngyilkosság körülményeit

A tragédia helyszínét a rendőrség biztosította és megkezdte az eset részleteinek feltárását. A hatóságok jelenleg is vizsgálják, mi vezethetett a történtekhez.

A kőröshegyi völgyhíd az ország egyik legismertebb műtárgya, azonban az elmúlt években több hasonló eset is történt itt.

Súlyos eset történt Baranya vármegyében is a hét elején. A tragédia egy pécsi lőtéren történt, ahol egy 43 éves, szentlőrinci férfi életveszélyes sérüléseket szenvedett.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!