Öngyilkosság élő adásban: halálba küldte az áldozatot a siklósi férfi

Egy élő közvetítés torkollott tragédiába a közösségi médiában. Az öngyilkosság során egy siklósi férfi halálba küldte az áldozatot – olvasható Magyarország Ügyészsége oldalán.

Online öngyilkosság, siklósi férfi a vádlotak padján

Fotó: Illusztráció (Karolina Grabowska/Pexels)

Öngyilkosság élő adásban, sokan próbálták megmenteni

A Baranya Vármegyei Főügyészség által ismertetett vádirat szerint a férfi egy közösségi média platformon keresztül került kapcsolatba a későbbi sértettel. A Németországban élő férfi 2025 októberében élő adásban a nyakára helyezett egy kábelt, amelynek másik végét egy fához rögzítette.

A közvetítés során többször kijelentette, hogy véget akar vetni az életének. Az adáshoz többen csatlakoztak, és szinte minden néző megpróbálta lebeszélni a férfit a tragikus döntésről.

Egyetlen mondat után történt meg a tragédia

A több mint tíz percig tartó élő közvetítéshez a vádlott is csatlakozott. Miközben mások továbbra is próbálták megmenteni a sértettet, a siklósi férfi megkérdezte, hogy valóban meg akar-e halni.

Miután a sértett igennel válaszolt, a vádlott arra buzdította, hogy tegye meg. A kijelentést követően a férfi végrehajtotta az öngyilkosságot.

Vádat emeltek a siklósi férfi ellen

A történtek után több néző is bejelentést tett, a német rendőrség pedig a sértettet a lakóhelyének közelében megtalálta.

Az ügyben a Siklósi Járási Ügyészség emelt vádat a férfi ellen öngyilkosságban való közreműködés bűntette miatt.

A hatóságok szerint a sértettben korábban már kialakult az öngyilkossági szándék, azonban a vádlott kijelentése megerősítette és véglegesítette azt.

A bűncselekmény büntetési tétele egytől öt évig terjedő szabadságvesztés lehet.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!