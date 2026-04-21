Öngyilkosság élő adásban: halálba küldte az áldozatot a siklósi férfi

Egy élő közvetítés torkollott tragédiába a közösségi médiában. Az öngyilkosság során egy siklósi férfi halálba küldte az áldozatot – olvasható Magyarország Ügyészsége oldalán.
Öngyilkosság élő adásban, sokan próbálták megmenteni
A Baranya Vármegyei Főügyészség által ismertetett vádirat szerint a férfi egy közösségi média platformon keresztül került kapcsolatba a későbbi sértettel. A Németországban élő férfi 2025 októberében élő adásban a nyakára helyezett egy kábelt, amelynek másik végét egy fához rögzítette.
A közvetítés során többször kijelentette, hogy véget akar vetni az életének. Az adáshoz többen csatlakoztak, és szinte minden néző megpróbálta lebeszélni a férfit a tragikus döntésről.
Egyetlen mondat után történt meg a tragédia
A több mint tíz percig tartó élő közvetítéshez a vádlott is csatlakozott. Miközben mások továbbra is próbálták megmenteni a sértettet, a siklósi férfi megkérdezte, hogy valóban meg akar-e halni.
Miután a sértett igennel válaszolt, a vádlott arra buzdította, hogy tegye meg. A kijelentést követően a férfi végrehajtotta az öngyilkosságot.
Vádat emeltek a siklósi férfi ellen
A történtek után több néző is bejelentést tett, a német rendőrség pedig a sértettet a lakóhelyének közelében megtalálta.
Az ügyben a Siklósi Járási Ügyészség emelt vádat a férfi ellen öngyilkosságban való közreműködés bűntette miatt.
A hatóságok szerint a sértettben korábban már kialakult az öngyilkossági szándék, azonban a vádlott kijelentése megerősítette és véglegesítette azt.
A bűncselekmény büntetési tétele egytől öt évig terjedő szabadságvesztés lehet.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.