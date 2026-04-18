Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Életveszélyben lehet Lukasenko - megrázó hír érkezett

Durva

Tiszás fizikai inzultus a HírTV stábja ellen: elfajult a helyzet Balatonfüreden

öngyilkossági kísérlet

Kis híján hét embert ölt meg az ózdi férfi, mégsem kellett börtönbe vonulnia

6 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szinte hihetetlen ítéletet hozott a bíróság egy gyújtogató ügyében. A férfi öngyilkossági kísérlete során magára gyújtotta egy társasház tetőszerkezetét. Bár a tűzoltók időben közbeléptek, így senkinek nem lett baja, az épület lakhatatlanná vált. A férfi megúszta az ügyet felfüggesztett börtönbüntetéssel.
Link másolása
Vágólapra másolva!
2024 őszén egy ózdi férfi nagy mennyiségű alkoholra vett be gyógyszereket, felgyújtotta a pulóverét, a lakása ajtajához tette, majd lefeküdt aludni. Az öngyilkossági kísérlet miatt a tűz pillanatok alatt elterjedt a társasházban, a lakóknak menekülniük kellett az épületből – adta hírül a Borsonline.hu.

Öngyilkossági kísérlet Ózdon: akár heten is meghalhattak volna a férfi miatt, aki felgyújtotta lakását
Fotó: TV2

Öngyilkossági kísérlet Ózdon: kis híján hét ember veszett még oda

A szerencsének köszönhetően végül senki sem sérült meg, ám sokaknak így is tönkrement az élete.

Az épület lakhatatlanná vált, a tető beomlott és az épület megközelítése is életveszélyes volt.

A bíróság elképesztő ítéletet hozott az ügyben: a férfit közveszély okozásának bűntette miatt elítélték,

ám az 1 év 6 hónap szabadságvesztést próbaidőre felfüggesztették, így az elkövetőnek nem kell börtönbe vonulnia.

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot! Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!