Őrjöngő sofőrök az utakon: videón a hajmeresztő jelenetek

Két különböző helyszínen rögzített jelenet is azt mutatja, milyen kiszámíthatatlan tud lenni egy őrjöngő sofőr viselkedése az utakon. A felvételeket nézők juttatták el és mindkét eset komoly veszélyhelyzetet idézett elő – látható a Budapesti Autósok Videa csatornáján.

Mindkét esetben rögzítette a kamera az őrjöngő sofőr viselkedését

Amikor elszabadulnak az indulatok, őrjöngő sofőr az utakon

Az első történet szerint egy autós váratlanul, irányjelzés nélkül váltott sávot, ráadásul egy kanyarodósávból vágott be a mögötte haladó elé. A manőver közben egy kerékpáros is veszélybe került, akit csak hajszál választott el attól, hogy elüssék. A sofőr a veszélyes helyzet után többször is büntetőfékezett, majd kiszállt az autójából és a beszámolók szerint fenyegető módon lépett fel a másik jármű vezetőjével szemben.

A videó második részében Szigetszentmiklóson készült felvételek láthatók. Itt egy BMW-t vezető autós mutatott be kifejezetten kockázatos manővereket. Már az előzésnél is feszült helyzet alakult ki, de a következő kereszteződésben történtek még inkább felkeltették a figyelmet. Az előtte haladó autós végül inkább félrehúzódott, hogy elengedje a feltűnően agresszíven közlekedő járművet. A BMW sofőrje azonban még így sem lassított, és a szemből érkező forgalom ellenére is megkísérelt egy újabb előzést.

