Szétverte a mosdót, majd a kalauzra támadt az ittas utas a vonaton – videóval

Az őrjöngő utas esete jól mutatja, milyen gyorsan válhat egy hétköznapi utazásból feszült és veszélyes helyzet. Az eset egy a budapesti Keleti pályaudvarról induló, Szombathely felé tartó vonaton játszódott le, ahol egy 35 éves férfi viselkedése hamar vállalhatatlan lett – írta a Vaol.hu.

Az őrjöngő utas óriási kárt hagyott maga után

Az őrjöngő utas kitörése sokakban keltett félelmet

A férfi már az út elején problémát okozott, ugyanis a jegyvizsgáló kérésére nem volt hajlandó bemutatni a jegyét, majd a vonat mosdójába vonult. A helyzet akkor vált igazán furcsává, amikor bent rekedt és nem tudott kijönni.

Ez azonban nem csillapította, hanem inkább felkorbácsolta az indulatait. A férfi dühében ütni-verni kezdte az ajtót és a falat, miközben kiabált, majd végül egy nyílást tört az ajtón, hogy azon keresztül kiszabaduljon, ráadásul azt hitte, hogy a kalauz szándékosan zárta be a mellékhelységbe.

A peronon folytatódott a balhé

Miután sikerült kijutnia, a vonat már a Kelenföldi vasútállomáson állt. A férfi ekkor leszállt és üldözni kezdte a jegyvizsgálót, akit utol is ért és hátulról meglökte. A jelenet tovább fokozódott, amikor a férfi visszaszállt a szerelvényre, majd a leszakított mosdóajtó egy darabját a peronon maradt kalauz felé dobta. Az esetet részletesen megtekintheti ide kattintva, ahol minden pillanat látszik a férfi dühkitöréseiről.

A történet végül rendőri intézkedéssel zárult, és a hatóságok elfogták a férfit. Az ügyészség vádat emelt, a bíróság pedig felfüggesztett börtönbüntetést szabott ki. A rongálás során közel 900 ezer forintos kár keletkezett, amelynek megtérítésére szintén kötelezték.

Néhány napja a szolnoki vasútállomáson történt incidensről is beszámoltunk, ahol egy férfi dühében kövekkel támadt egy szerelvényre, mert leszállította a kalauz, amiért jegy nélkül utazott. Az eset kapcsán garázdaság gyanúja merült fel, a rendőrség gyorsan intézkedett.