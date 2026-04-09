Összeesett egy férfi a metróaluljáróban, ami ezután történt, azon mindenki meglepődött

Minden előzmény nélkül összeesett az egyik forgalmas fővárosi metróállomás aluljárójában egy 50 év körüli férfi a napokban – írja a közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat. Hozzátették: többen azonnal a segítségére siettek, mentőt hívtak és a mentésirányító utasításait követve légzésvizsgálatot végeztek.

Összeesett egy férfi a metróaluljáróban, azonnal többen is a segítségére siettek

Összeesett a férfi, a járókelők észnél voltak

A beteg ekkor már nem lélegzett, így a jószándékú bejelentők megkezdték a segítségnyújtást, míg néhányan azonnal az állomáson kihelyezett félautomata defibrillátorért szaladtak, amit fel is helyeztek a betegre. Ekkor érkeztek meg az esetkocsi bajtársai, átvették az életmentést, ami alatt a helyszínen összegyűlt laikusok, a közlekedési központ munkatársai és a helyszínre érkező rendőrök is minden eszközükkel segítették bajtársainkat.

A gyors helyzetfelismerésnek, az időben megkezdett elsősegélynyújtásnak és bajtársaink kiemelkedő szakmai teljesítményének köszönhetően az emelt szintű újraélesztés végül sikerre vezetett és a férfi keringése visszatért. A beteget végül stabil paraméterekkel szállíthatták kórházba a mentők.