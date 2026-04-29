Elképesztő! Valaki az ablakon át belőtt egy solymári óvoda épületébe

Kedden kora délután a nyitott ablakon keresztül egy eddig ismeretlen eszközzel belőttek a solymári kék óvoda épületébe – adta hírül a Pest vármegyei nagyközség polgármesteri hivatala közösségi oldalán.
Azt írták, a lövedék az egyik csoportszoba nyitott ablakán keresztül, a lehúzott, zárt redőnyt áttörve hatolt a helyiségbe, majd a falról a földre esett.
Elfogták az óvodai lövöldözőt
A bejegyzés szerint a solymári közterület-felügyelő, valamint a pilisvörösvári rendőrőrs járőrei hamar a helyszínre értek és elfogták, majd előállították a feltételezett elkövetőt.
A folyamatban lévő eljárásra tekintettel a rendőrség egyelőre több információt nem osztott meg az üggyel kapcsolatban.
