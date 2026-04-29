Megszólalt a rendőrség: kiderült, miért lőttek a solymári óvoda épületére

Amint azt megírtuk, kedden kora délután egy eddig ismeretlen fegyverrel belőttek a solymári Kék Óvoda épületébe. A lövedék az egyik csoportszoba nyitott ablakán keresztül, a lehúzott, zárt redőnyt áttörve hatolt a helyiségbe, majd a falról lepattanva a földre esett. Az eset során személyi sérülés szerencsére nem történt, bár a csoportszobában akkor éppen gyerekek aludtak.

Az idős férfi galambokra vadászott légpisztollyal az óvoda közelében

Fotó: illusztráció/Pexels.com

Kiderült, ki volt az óvodai lövöldöző

Az incidenst követően egy solymári közterület-felügyelő, valamint a pilisvörösvári rendőrőrs járőrei hamar a helyszínre értek és előállították a feltételezett elkövetőt. Az ügy részleteiről Ladó György körzeti megbízott nyilatkozott a Solymár online-nak, amit a Blikk szemlézett. Kiderült, hogy a lövéseket egy idősebb férfi adta le, aki engedély nélkül is tartható légpisztollyal vadászott galambokra az óvoda környékén. A férfi azt állítja, hogy véletlenül találta el az épületet. Az őrizetbe vett elkövető ellen súlyos testi sértés kísérletének vétsége miatt indult eljárás.

Sok háztartásban vannak légpisztolyok

Ladó György felhívta a figyelmet, hogy a légpisztolyok birtoklása engedélyezett, használatuk azonban szigorú szabályokhoz kötött. Kizárólag jól körülhatárolt, belátható területeken alkalmazhatók úgy, hogy a lövedék ne hagyja el a lővonalat. Az idős férfi azonban nem mérte fel megfelelően a helyzetet, így könnyen komoly sérülést okozhatott volna.

Fácánra lőtt, de embert talált el egy vadász Tatán

Kétmillió forint pénzbüntetésre ítélte a bíróság azt a férfit, aki véletlenül orrba lőtte társát egy tatai fácánvadászaton. A vadász a szigorú szabályokat figyelmen kívül hagyva, nem megfelelő szögben adott le lövést.