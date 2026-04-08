Főként a gumicukorra utazott az óvodákba betörő, 55 éves konyári bűnöző

Egy 55 éves férfi az országot járta, de nem múzeumok vagy szép tájak miatt – ő az óvodák, iskolák és bölcsődék titkos kincseit vadászta. A Hajdúböszörményi Rendőrkapitányság végül végül lecsapott a gumicukor-tolvajra – írta a Borsonline.hu.

Óvodákból rabolt az éhes tolvaj

Az egész tavaly év végén kezdődött, amikor a férfi egy hajdúvidi óvodába tört be. Az éjszaka folyamán nemcsak kincsek után kutatott: evett-ivott is – almalevet szürcsölt, egy félretett szendvicset kóstolt, gumicukrot rágcsált – és végül egy laptopot is vitt magával. A rendőrök nem tétlenkedtek: tanúkat hallgattak ki, adatokat gyűjtöttek, és más vármegyékben is keresték a férfi nyomait.

Hamar kiderült, hogy a tettes nem válogat. A Dunántúltól Hajdú-Biharig több oktatási intézménybe is betört, mintha országos „óvoda - és iskolatesztelésbe” fogott volna.

A nyomozók összeállították a puzzle-t, és végül azonosították a férfit, aki Konyáron élt, és január 19-én került rendőrkézre. A kihallgatáson mindent bevallott: utazott vonattal, busszal, célzottan közelítette meg az intézményeket, keresett pénzt és elektronikai cuccokat – de ha talált almalevet, szendvicset vagy gumicukrot, azt sem hagyta ott. Most lopás miatt kell felelnie a bíróság előtt.